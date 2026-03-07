Zvijezda supertalenta otkrila kako ju je boks spasio od alkoholizma
Njegov otac Funso je bivši teškaš koji je jednom izazvao britansku titulu. No, nije dozvoljavao svojim sinovima da se bave boksom, pa su oni krenuli u ples.
Britanski plesač Jordan Banjo otkrio je kako mu je boks pomogao da se riješi problema s alkoholom. Banjo — koji je 2009. godine zajedno s bratom Ashleyjem osvojio britansku verziju Super talenta — počeo je piti tijekom Covid lockdowna.
No, otprilike u isto vrijeme počeo je i s boksom i rekao je da ga je dolazak na treninge mamuran "udario natrag u realnost“ i natjerao da se otrijezni, piše The Sun.
“I to je poanta, ne želim da zvuči kao da sam bio: ‘O moj Bože, ovo je toliko…’ Postoje ljudi koji pate puno više nego što sam ja ikad i oslanjaju se na stvari od kojih se, nadam se, mogu maknuti. Ali u to vrijeme osjećao sam da je glavni razlog zbog kojeg sam prestao piti taj što sam počeo sparirati, i pomislio sam: ‘Do vraga, idem na treninge, spariram dva puta tjedno i osjećam se grozno kad tamo dođem,’ kaže Banjo.
“I to je nekako bio moj poticaj, treninzi. A onda je
jedno vodilo drugome. Postaješ zdraviji, spremniji, i to nekako postaje način života s boksom. To obuhvaća sve,” zaključio je Banjo, kojem je boks u krvi.
