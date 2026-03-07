Zvijezda supertalenta otkrila kako ju je boks spasio od alkoholizma

Britanski plesač Jordan Banjo otkrio je kako mu je boks pomogao da se riješi problema s alkoholom. Banjo — koji je 2009. godine zajedno s bratom Ashleyjem osvojio britansku verziju Super talenta — počeo je piti tijekom Covid lockdowna.

No, otprilike u isto vrijeme počeo je i s boksom i rekao je da ga je dolazak na treninge mamuran "udario natrag u realnost“ i natjerao da se otrijezni, piše The Sun.

“I to je poanta, ne želim da zvuči kao da sam bio: ‘O moj Bože, ovo je toliko…’ Postoje ljudi koji pate puno više nego što sam ja ikad i oslanjaju se na stvari od kojih se, nadam se, mogu maknuti. Ali u to vrijeme osjećao sam da je glavni razlog zbog kojeg sam prestao piti taj što sam počeo sparirati, i pomislio sam: ‘Do vraga, idem na treninge, spariram dva puta tjedno i osjećam se grozno kad tamo dođem,’ kaže Banjo.

“I to je nekako bio moj poticaj, treninzi. A onda je

jedno vodilo drugome. Postaješ zdraviji, spremniji, i to nekako postaje način života s boksom. To obuhvaća sve,” zaključio je Banjo, kojem je boks u krvi.

Njegov otac Funso je bivši teškaš koji je jednom izazvao britansku titulu. No, nije dozvoljavao svojim sinovima da se bave boksom, pa su oni krenuli u ples.

