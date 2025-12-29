BBC-ev reporter iz Rusije Seve Rosenberg u današnjem pregledu ruskih državnih i provladinih medija na kraju 2025. ukazuje da oni otvoreno pokazuju simpatije prema američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, navode da se njegovi stavovi sve više podudaraju s pogledima ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Prema pisanju ruskih novina, Washington više ne vidi Rusiju kao prijetnju, dok se fokus američke sigurnosne politike navodno preusmjerio na Europu, koju ruski komentatori opisuju kao glavnog protivnika.

List Kommersant podsjeća da nova američka strategija nacionalne sigurnosti pokazuje kako SAD više ne doživljava Rusiju kao neprijatelja nego kao glavnu prijetnju sada vidi, kako navodi list, "militariziranu Europu". Filozofija američkih lidera je bliža je vrijednostima ruskog predsjednika nego političarima "Starog svijeta".

Za Trumpa Rusija više nije neprijatelj, nego mogući partner u budućim zajedničkim projektima, jer on razumije da bi sukob dviju nuklearnih sila značio apokalipsu.

'Europa kao tvrđava liberala koja se mora uništiti'

"Europu, međutim, vidi kao tvrđavu liberala koja mora biti uništiti kako bi Amerika ponovno bila velika", navodi Rosenberg o tome što piše u Kommersant. Trumpa u tabloidima često oslovljavaju kao Donald - novinar je komentirao to kao "vrlo prijateljski".

Ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u istim novinama oslovljavaju kao "nelegitimnog predsjednika Ukrajine", istaknuo je Rosenberg u BBC-jevu prilogu.

Današnje izdanje vojnog lista "Krasnaja Zvezda" (Crvena zvijezda na hrv.) europske čelnike opisuje kao "rusofobne političare Starog svijeta", a time Moskva jasno daje do znanja koga simpatizira.

Za Kommersant navodi da je 2025. označio kao početak novog poglavlja u rusko-američkim odnosima. List "Izvestije" je uvjeren da će Trump pritisnuti Kijev kako bi rat u Ukrajini završio što je prije moguće.

Nezavismaya Gazeta navodi, objavio je BBC, da je rusko gospodarstvo pod pritiskom i “savršena oluja”da je ruska industrija ušla u "savršenu oluju", da će uz postojeće probleme stići i novi.

List upozorava na rast poreza koji nadmašuje povećanje carina, potom na manjak obrtnih sredstava i sve izraženiju krizu neplaćanja. Dodatni udar je i povećanje cijena komunalnih usluga u Rusiji koje se najavljuje, a koje će "građani neizbježno bolno osjetiti".

Posrtanje industrije nafte, plina, stanogradnje

Isti list prenosi procjene analitičara financijskih tržišta prema kojima će u 2026. pasti ulaganja u ključne sektore gospodarstva i to uključujući naftnu, plinsku i kemijsku industriju te strojogradnju, izuzev proizvodnje automobila.

"Velike kompanije u tim sektorima već planiraju znatno smanjiti investicijske proračune. Manjak proračunskog novca pogodit će i poljoprivredu. Bilježe se financijski problemi i u energetskom te ugljenarskom sektoru", izvijestio je BBC-jev reporter iz Moskve.

Kommersant donosi i da od nove godine PDV-a raste s 20 na 22 posto zbog proračunskog deficita. Podcrtava i da više od 850.000 stanovnika Moskve i Moskovske oblasti neće moći putovati u inozemstvo.

"Razlog nisu sankcije ni geopolitika, nego neplaćeni dugovi, kazne, dospjeli krediti ili neplaćene alimentacije. Ruski državljani s takvim obvezama zakonski imaju zabranu izlaska iz zemlje", citira reporter rusi Kommersat.

Teška godina, ali mogla je biti gora

Rosenberg za kraj donosi pregled vladinog lista Rossijskaja Gazeta koji ima stajalište da je "godina bila teška, ali da je moglo biti i gore".

Prilično je loše u industriji ugljena te prema podacima ruskog ministarstva energetike, čak tri četvrtine ugljenarskih poduzeća u Rusiji posluje s gubitkom.

