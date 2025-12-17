Tonči Tadić razotkrio Trumpov plan: 'Njegova obitelj i partneri bi imali prihod'

O Putinovim prijetnjama i razdoru unutar Europe razgovarali smo s analitičarom Tončijem Tadićem.

Tadić kaže da Putin ne može objasniti vlastitoj javnosti kako se dogodilo da se trodnevna vojna operacija provukla skoro do četiri godine: "I kako je moguće da je uz tolike žrtve uspio osvojiti ovoliko malo Ukrajine. Da podsjetimo, Putinov cilj nije bio Donbas niti petina Ukrajina. Putinov cilj bila je čitava Ukrajina, pretvaranje Ukrajine u vazalnu državu sa državnim režimom u Kijevu."

Za takozvani Trumpov plan koji je zapravo nastao u Kremlju pa ga je preko Witkoffa preuzeo Trump, Tadić kaže je podrazumijevao da se od tih 300 milijardi eura ruske štednje u zapadnim bankama, 200 da Rusiji, a 100 ostavi Europi.

"Onda bi Europa na tih 100 ruskih milijardi dodala 100 svojih milijardi, a od tih 200 milijardu polovicu bi uzela Amerika za obnovu Ukrajine i Trump, preciznije njegova obitelj i njegovi poslovni partneri, bi imali 50 posto prihoda od svega što bi se radilo poslije rata. Znači, isključivo se radilo o lovi.

Eskalacija rata je više vjerojatna ako Putin protiv sebe ima razjedinjenu Europsku uniju nego ako ima čvrsti kontinentalni blok. To je potpuno jasno", zaključuje Tadić.

