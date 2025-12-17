Putin izvrijeđao europske čelnike i zlokobno poručio: 'Ciljevi će biti ispunjeni bezuvjetno'

Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je kritizirao europske čelnike, nazivajući ih "malim svinjama" i rekao da će Rusija postići svoje teritorijalne ciljeve u Ukrajini ili diplomatskim putem ili vojnom silom.

Govoreći na godišnjem sastanku s ministarstvom obrane, Putin je rekao da će ciljevi onoga što Moskva naziva svojom "specijalnom vojnom operacijom" biti ispunjeni "bezuvjetno", piše Guardian.

"Ako ne žele suštinsku raspravu, tada će Rusija osloboditi svoje povijesne zemlje na bojnom polju“, rekao je Putin.

Ruski predsjednik ustvrdio je da je prethodna američka administracija "namjerno usmjerila situaciju prema oružanom sukobu", dodajući da Washington vjeruje da bi Rusija mogla biti oslabljena ili čak uništena u kratkom vremenskom razdoblju.

Zatim je oštro napao europske čelnike, optužujući ih da su se pridružili administraciji Joea Bidena. "Europske male svinje odmah su se pridružile radu prethodne američke administracije, nadajući se da će profitirati od sloma naše zemlje", rekao je Putin.

Velike sumnje u spremnost na kompromis

Putinove izjave uslijedile su nakon što su američki dužnosnici tvrdili da su raniji razgovori s Ukrajinom u Berlinu riješili oko 90 posto najtežih pitanja. No, i dalje postoje velike sumnje u to je li ruski čelnik spreman na kompromis oko svojih sveobuhvatnih zahtjeva.

Putin je više puta inzistirao da Kijev prepusti preostale dijelove istočne regije Donbas koji su još uvijek pod ukrajinskom kontrolom – zahtjev koji Bijela kuća ponekad naizgled podržava, ali koji je Ukrajina glatko odbila. Moskva se također zalagala za stroga ograničenja ukrajinske vojske, zabranu zapadnih trupa na ukrajinskom teritoriju i prekid zapadne vojne potpore.

Ruski čelnik u srijedu je također porekao da Moskva planira invaziju na teritorij NATO-a, tvrdeći umjesto toga da je savez počeo pripremati se za mogući vojni sukob s Rusijom, s pogledom na 2030. godinu.

Stvarna zaštita od 'ruske povijesti ludila'

Zelenski poziva EU da pošalje poruku Moskvi da je nastavak rata 'besmislen'

U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je europske saveznike da pokažu podršku Kijevu i pošalju jasan signal Moskvi da je nastavak rata "besmislen". Rekao je da Moskva i dalje šalje signale da se priprema za daljnju konfrontaciju i da je "važno da partneri to vide, ... posebno partneri u SAD-u, koji često kažu da Rusija navodno želi okončati rat“.

„ Trebamo stvarnu zaštitu od ove ruske povijesti ludila i sada ćemo nastaviti surađivati ​​sa svim partnerima kako bismo osigurali da takva zaštita zaista postoji“, rekao je Zelenski koji smatra da ishod ovih sastanaka mora biti takav da Rusija osjeti da je njezina želja za nastavkom borbe u idućoj godini besmislena, jer Ukrajina i dalje ima podršku.

Rusija ove godine potrošila 5,1 posto BDP-a na rat

Rusija će potrošiti 5,1 posto BDP-a na rat u Ukrajini 2025., rekao je u srijedu ruski ministar obrane Andrej Belousov, što je prva takva službena procjena za ovu godinu.

Na osnovi procijenjenog BDP-a za 2025. od 217 bilijuna rublji (2,7 bilijuna američkih dolara), ratna potrošnja iznosit će 11 bilijuna rublji.

Belousov je rekao da će ministarstvo obrane 2025. potrošiti ukupno 7,3 posto BDP-a, uključujući neratnu potrošnju.

Ruski proračun namijenio je za obranu ove godine 6,2 posto BDP-a, te još 1,8 posto za nacionalnu sigurnost. Ukupno je za obranu i sigurnost namijenjeno 17 bilijuna rublji.

Belousov je rekao da je ministarstvo 2025. bilo suočeno s velikim proračunskim restrikcijama i da je moralo rezati troškove.

"Vođenje borbenih operacija dovelo je do povećanja vojne potrošnje. Sve to zahtijevalo je strogu optimizaciju i definiranje prioriteta u proračunu za obranu", rekao je Belousov na godišnjem sastanku ministarstva kojem je prisustvovao predsjednik Vladimir Putin.

Rusija je dva puta povećala ciljani proračunski deficit za 2025. i morat će od 2026. povećati neke poreze, što upućuje na to da je nakon četiri godine rata sustižu fiskalni problemi.

Godine 2026. vlada će za obranu namijeniti 5,5 posto BDP-a te 1,7 posto za nacionalnu sigurnost. Ukupno će za obranu i sigurnost biti namijenjeno 16,8 bilijuna rublji ili 38 posto proračunske potrošnje.

