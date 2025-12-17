Putin prijeti Orešnikom, a komentirao i hoće li Rusija napasti Europu
Rusija je uspješno testirala svoju krstareću raketu Burevestnik na nuklearni pogon i podvodni dron Poseidon na nuklearni pogon, naglašavajući da sustavi 'već postoje' i da će se nastaviti poboljšavati
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u srijedu da su ruske snage preuzele stratešku inicijativu duž cijele linije fronta u Ukrajini, istovremeno obećavajući proširenje takozvane sigurnosne tampon zone Moskve i nastavak razvoja novih sustava naoružanja, piše Kyiv Post.
Govoreći na sastanku kolegija ruskog Ministarstva obrane, Putin je rekao da je 2025. godina označila "značajnu prekretnicu" u široj vojnoj kampanji. Tvrdi kako su ruske trupe ove godine zauzele više od 300 naselja i sposobne su ubrzati ofenzivne operacije u "strateški važnim područjima" fronta.
"Ruske oružane snage melju neprijatelja, uključujući i njegove elitne jedinice obučene u zapadnim vojnim centrima“, rekao je. Naglasio je i modernizaciju pomorstva, tvrdeći da je ruska mornarica 2025. godine dobila nove podmornice, kao i 19 brodova i pomoćnih plovila.
Uspješno testirali raketu na nuklearni pogon
Rekao je da je Rusija uspješno testirala svoju krstareću raketu Burevestnik na nuklearni pogon i podvodni dron Poseidon na nuklearni pogon, naglašavajući da sustavi "već postoje" i da će se nastaviti poboljšavati.
Još jedan sustav, raketa Orešnik, bit će stavljen u borbenu dužnost do kraja godine, dodao je. Istodobno, Putin je odbacio upozorenja o potencijalnom ruskom napadu na Europu kao "laži i gluposti", optužujući europske političare da potiču histeriju i "ulijevaju strah u glave ljudi" o neizbježnom sukobu s Rusijom.
Unatoč tim poricanjima, ponovio je da Moskva namjerava proširiti sigurnosnu tampon zonu unutar Ukrajine i inzistirao da će se "ciljevi SVO-a postići", koristeći Kremljev izraz za invaziju velikih razmjera.
