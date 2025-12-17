Putin prijeti Orešnikom, a komentirao i hoće li Rusija napasti Europu

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u srijedu da su ruske snage preuzele stratešku inicijativu duž cijele linije fronta u Ukrajini, istovremeno obećavajući proširenje takozvane sigurnosne tampon zone Moskve i nastavak razvoja novih sustava naoružanja, piše Kyiv Post.

Putin:



The Russian Army firmly maintains the strategic initiative along the entire line of contact.



Russian forces are successfully wearing down, among others, elite units of the Ukrainian Armed Forces, including formations trained in the West.



The Russian Army is capable of… pic.twitter.com/7QpCytHld8 — Clash Report (@clashreport) December 17, 2025

Govoreći na sastanku kolegija ruskog Ministarstva obrane, Putin je rekao da je 2025. godina označila "značajnu prekretnicu" u široj vojnoj kampanji. Tvrdi kako su ruske trupe ove godine zauzele više od 300 naselja i sposobne su ubrzati ofenzivne operacije u "strateški važnim područjima" fronta.

Putin:



The goals of the “SMO” will be unconditionally achieved.



We would prefer to eliminate the root causes of the conflict through diplomacy, but if dialogue with us is refused, Russia will achieve the “liberation” of its “historical lands” by military means. pic.twitter.com/nKZ4AwZjZV — Clash Report (@clashreport) December 17, 2025

"Ruske oružane snage melju neprijatelja, uključujući i njegove elitne jedinice obučene u zapadnim vojnim centrima“, rekao je. Naglasio je i modernizaciju pomorstva, tvrdeći da je ruska mornarica 2025. godine dobila nove podmornice, kao i 19 brodova i pomoćnih plovila.

Uspješno testirali raketu na nuklearni pogon

Rekao je da je Rusija uspješno testirala svoju krstareću raketu Burevestnik na nuklearni pogon i podvodni dron Poseidon na nuklearni pogon, naglašavajući da sustavi "već postoje" i da će se nastaviti poboljšavati.

Još jedan sustav, raketa Orešnik, bit će stavljen u borbenu dužnost do kraja godine, dodao je. Istodobno, Putin je odbacio upozorenja o potencijalnom ruskom napadu na Europu kao "laži i gluposti", optužujući europske političare da potiču histeriju i "ulijevaju strah u glave ljudi" o neizbježnom sukobu s Rusijom.

Unatoč tim poricanjima, ponovio je da Moskva namjerava proširiti sigurnosnu tampon zonu unutar Ukrajine i inzistirao da će se "ciljevi SVO-a postići", koristeći Kremljev izraz za invaziju velikih razmjera.

