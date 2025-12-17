Mladi nogometaš (21) poginuo dok se vraćao s utakmice, nije mu bilo spasa
Talentirani Ethan McLeod (21) poginuo vraćajući se s utakmice
U prometnoj nesreći poginuo je 21-godišnji engleski nogometaš Ethan McLeod, član Macclesfielda.
Talentirani napadač smrtno je stradao u utorak kasno navečer, oko 22:40 sati, na autocesti M1 u blizini Northamptona, dok se vraćao kući s utakmice. McLeod je upravljao svojim bijelim Mercedesom kada je, iz još neutvrđenih razloga, udario u metalnu zaštitnu ogradu. Prema izvješću policije, prolaznici i policajci pokušali su mu pomoći, no nažalost, preminuo je na mjestu događaja. Autocesta je bila zatvorena više od osam sati radi očevida, a policija je uputila apel svjedocima i vozačima s kamerama u vozilima da im se jave kako bi se rasvijetlile okolnosti tragedije.
Tko je bio Ethan McLeod?
Ethan McLeod bio je talentirani napadač rođen u Birminghamu, a svoje nogometne korake započeo je u akademiji prvoligaša Wolverhampton Wanderers, gdje je proveo deset godina. Nakon odlaska iz Wolvesa, igrao je za nekoliko niželigaških klubova, uključujući Rushall Olympic i Stourbridge, prije nego što se ovog ljeta pridružio Macclesfieldu. U klubu Rushall Olympic ostat će upamćen kao junak koji je odlučujućim pogotkom iz jedanaesterca uveo klub u prvo kolo FA kupa, ispisavši tako povijest.
Emotivni oproštaji kluba i navijača
Vijest o McLeodovoj smrti shrvila je njegov klub. "Slomljenih srca i s ogromnim osjećajem nestvarnosti potvrđujemo smrt našeg 21-godišnjeg napadača", stoji u priopćenju Macclesfielda. Opisali su ga kao nevjerojatno talentiranog i cijenjenog člana momčadi čija je "zarazna osobnost osvajala svakoga" i čiji će "osmijeh zauvijek ostati u sjećanju". Od McLeoda su se dirljivim porukama oprostili i njegovi bivši klubovi, brojni navijači i cjelokupna engleska nogometna zajednica, izražavajući sućut obitelji i prijateljima. Brojni mediji, uključujući i Sky Sports, prenijeli su izraze sućuti iz cijelog svijeta.
