FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAVIČNO /

Mladi nogometaš (21) poginuo dok se vraćao s utakmice, nije mu bilo spasa

Mladi nogometaš (21) poginuo dok se vraćao s utakmice, nije mu bilo spasa
×
Foto: Nerijus Liobe/panthermedia/profimedia

Talentirani Ethan McLeod (21) poginuo vraćajući se s utakmice

17.12.2025.
15:24
Sportski.net
Nerijus Liobe/panthermedia/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U prometnoj nesreći poginuo je 21-godišnji engleski nogometaš Ethan McLeod, član Macclesfielda.

Talentirani napadač smrtno je stradao u utorak kasno navečer, oko 22:40 sati, na autocesti M1 u blizini Northamptona, dok se vraćao kući s utakmice. McLeod je upravljao svojim bijelim Mercedesom kada je, iz još neutvrđenih razloga, udario u metalnu zaštitnu ogradu. Prema izvješću policije, prolaznici i policajci pokušali su mu pomoći, no nažalost, preminuo je na mjestu događaja. Autocesta je bila zatvorena više od osam sati radi očevida, a policija je uputila apel svjedocima i vozačima s kamerama u vozilima da im se jave kako bi se rasvijetlile okolnosti tragedije.

Tko je bio Ethan McLeod?

Ethan McLeod bio je talentirani napadač rođen u Birminghamu, a svoje nogometne korake započeo je u akademiji prvoligaša Wolverhampton Wanderers, gdje je proveo deset godina. Nakon odlaska iz Wolvesa, igrao je za nekoliko niželigaških klubova, uključujući Rushall Olympic i Stourbridge, prije nego što se ovog ljeta pridružio Macclesfieldu. U klubu Rushall Olympic ostat će upamćen kao junak koji je odlučujućim pogotkom iz jedanaesterca uveo klub u prvo kolo FA kupa, ispisavši tako povijest.

Emotivni oproštaji kluba i navijača

Vijest o McLeodovoj smrti shrvila je njegov klub. "Slomljenih srca i s ogromnim osjećajem nestvarnosti potvrđujemo smrt našeg 21-godišnjeg napadača", stoji u priopćenju Macclesfielda. Opisali su ga kao nevjerojatno talentiranog i cijenjenog člana momčadi čija je "zarazna osobnost osvajala svakoga" i čiji će "osmijeh zauvijek ostati u sjećanju". Od McLeoda su se dirljivim porukama oprostili i njegovi bivši klubovi, brojni navijači i cjelokupna engleska nogometna zajednica, izražavajući sućut obitelji i prijateljima. Brojni mediji, uključujući i Sky Sports, prenijeli su izraze sućuti iz cijelog svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Skijašice u Francuskoj! Zrinka Ljutić: 'Imam lijepa sjećanja na ovu stazu'

EngleskaPrometna NesrećaSmrtNogometaš
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAVIČNO /
Mladi nogometaš (21) poginuo dok se vraćao s utakmice, nije mu bilo spasa