Mladi nogometaš (21) poginuo dok se vraćao s utakmice, nije mu bilo spasa

U prometnoj nesreći poginuo je 21-godišnji engleski nogometaš Ethan McLeod, član Macclesfielda.

Talentirani napadač smrtno je stradao u utorak kasno navečer, oko 22:40 sati, na autocesti M1 u blizini Northamptona, dok se vraćao kući s utakmice. McLeod je upravljao svojim bijelim Mercedesom kada je, iz još neutvrđenih razloga, udario u metalnu zaštitnu ogradu. Prema izvješću policije, prolaznici i policajci pokušali su mu pomoći, no nažalost, preminuo je na mjestu događaja. Autocesta je bila zatvorena više od osam sati radi očevida, a policija je uputila apel svjedocima i vozačima s kamerama u vozilima da im se jave kako bi se rasvijetlile okolnosti tragedije.

With the heaviest of hearts and an overwhelming sense of surrealism that Macclesfield FC can confirm the passing of 21-year-old forward Ethan McLeod.



Travelling back from Bedford Town last night, Ethan was involved in a car accident on the M1 which tragically took his life.… pic.twitter.com/DWpTqVuFzT — Macclesfield FC (C) (@thesilkmen) December 17, 2025

Tko je bio Ethan McLeod?

Ethan McLeod bio je talentirani napadač rođen u Birminghamu, a svoje nogometne korake započeo je u akademiji prvoligaša Wolverhampton Wanderers, gdje je proveo deset godina. Nakon odlaska iz Wolvesa, igrao je za nekoliko niželigaških klubova, uključujući Rushall Olympic i Stourbridge, prije nego što se ovog ljeta pridružio Macclesfieldu. U klubu Rushall Olympic ostat će upamćen kao junak koji je odlučujućim pogotkom iz jedanaesterca uveo klub u prvo kolo FA kupa, ispisavši tako povijest.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Emotivni oproštaji kluba i navijača

Vijest o McLeodovoj smrti shrvila je njegov klub. "Slomljenih srca i s ogromnim osjećajem nestvarnosti potvrđujemo smrt našeg 21-godišnjeg napadača", stoji u priopćenju Macclesfielda. Opisali su ga kao nevjerojatno talentiranog i cijenjenog člana momčadi čija je "zarazna osobnost osvajala svakoga" i čiji će "osmijeh zauvijek ostati u sjećanju". Od McLeoda su se dirljivim porukama oprostili i njegovi bivši klubovi, brojni navijači i cjelokupna engleska nogometna zajednica, izražavajući sućut obitelji i prijateljima. Brojni mediji, uključujući i Sky Sports, prenijeli su izraze sućuti iz cijelog svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Skijašice u Francuskoj! Zrinka Ljutić: 'Imam lijepa sjećanja na ovu stazu'