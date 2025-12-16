Svijet slobodne borbe zavijen u crno: Umro poznati Brazilac koji se borio u pulskoj Areni

Brazilski MMA veteran Geronimo "Mondragon" dos Santos preminuo je u 45. godini života nakon tragične nesreće utapanja u rijeci Rio Negro u Brazilu. Vijest o smrti borca, koji je ostavio trag i na hrvatskoj sceni, potresla je globalnu borilačku zajednicu, ostavivši iza sebe brojne obožavatelje i kolege u tuzi.

Detalji tragične nesreće

Prema izvještajima lokalnih medija, nesreća se dogodila u blizini općine São Gabriel da Cachoeira u saveznoj državi Amazonas. Dos Santos je prošlog petka otišao na kupanje sa svojom djevojkom, zaronio u moćnu rijeku Rio Negro i više nije izronio. Kada su prisutni shvatili da nešto nije u redu, odmah su pozvane hitne službe.

Potraga je trajala danima, a tragičan epilog dogodio se u ponedjeljak ujutro, kada su ronioci vatrogasne postrojbe pronašli njegovo tijelo zarobljeno ispod stijena na dnu rijeke. Njegov brat kasnije je otkrio šokantan i tužan podatak – "Mondragon", unatoč odrastanju u Brazilu, nije znao plivati. Općina São Gabriel da Cachoeira službeno je potvrdila njegovu smrt i proglasila trodnevnu žalost.

Tko je bio "Mondragon"?

Geronimo dos Santos bio je iskusan i cijenjen borac teške kategorije, poznat po svom agresivnom stilu i izdržljivosti. Tijekom duge i zahtjevne karijere odradio je 72 profesionalna meča te upisao 45 pobjeda. Nastupao je za brojne svjetske promocije poput RIZIN-a, Jungle Fighta i ACA-e.

Vrhunac karijere trebao je biti debi u UFC-u 2012. godine na priredbi UFC 153 u Rio de Janeiru, gdje se trebao boriti protiv Gabriela Gonzage. Međutim, borba je otkazana nakon što je dos Santos bio pozitivan na hepatitis B, zbog čega mu sjevernoameričke atletske komisije nisu izdale dozvolu za nastup. Dvije godine kasnije, UFC ga je oslobodio ugovora.

Unatoč tome, nastavio se boriti na visokoj razini. Posljednji nastup imao je u travnju ove godine u organizaciji Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), gdje je impresivno nokautirao bivšeg UFC veterana Alekseja Oleinika u prvoj rundi. Osim borilačke karijere, bio je aktivan i u lokalnoj politici, obnašajući dužnost podtajnika za javnu sigurnost.

Veza s Hrvatskom i borba u Puli

Hrvatskoj publici "Mondragon" je najpoznatiji po svom nastupu u pulskoj Areni 2022. godine na priredbi FNC 7. Tada se borio za pojas prvaka teške kategorije protiv domaćeg borca Ivana Vitasovića. U tom meču, koji je bio jedan od glavnih događaja večeri, slavio je Vitasović, pobijedivši Brazilca tehničkim nokautom u prvoj rundi. Unatoč porazu, dos Santos je svojim nastupom u drevnom amfiteatru ostao upamćen kao dio povijesnog borilačkog spektakla.

Njegova iznenadna i tragična smrt ostavila je prazninu u svijetu borilačkih sportova, gdje će ga pamtiti kao neustrašivog "nježnog diva" koji je živio za adrenalin ringa i kaveza.

