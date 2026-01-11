FREEMAIL
BORBA SA PRIRODOM /

HEP na terenu: posljednje kuće u Strmici čekaju struju, minusi stižu

Svi stanovnici na području Strmice večeras su dobili električnu energiju, doznajemo iz HEP-ove terenske jedinice u Kninu. Bez struje je još nekoliko trafostanica.

Ante Bojičić, voditelj Terenske jedinice Knin – Elektra Šibenik, rekao nam je da je riječ o rijetko naseljenom području s 15 do 20 kućanstava. Očekuju da će tijekom sutrašnjeg dana i stanovnici tog područja dobiti struju. Posao je vrlo zahtjevan jer terenske ekipe rade na teškom i nepristupačnom terenu, što utječe na brzinu probijanja pristupnih puteva. Više pogledajte u videu

11.1.2026.
19:35
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
