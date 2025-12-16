Nekoć prva tenisačica svijeta ostala bez svega: 'Prijatelji mi daju novac da prehranim djecu'

Nekoć prva tenisačica svijeta i osvajačica četiri Grand Slam titule, Arantxa Sánchez Vicario, proživljava potpunu financijsku propast nakon sudske presude.

Dugovi, laži i prijetnja zatvorom

Sánchez Vicario i njezin bivši suprug Josep Santacana suočili su se s optužbama za skrivanje imovine kako bi izbjegli plaćanje duga od 7,6 milijuna eura Banci Luksemburga. Tužiteljstvo je za oboje tražilo kaznu od četiri godine zatvora, ali je njoj na kraju sud odredio uvjetnu dvogodišnju kaznu zatvora i financijsku kaznu u iznosu od 8.640 eura.

Ovaj dug ima dugu povijest i vuče korijene iz ranije presude za utaju poreza. Španjolski Vrhovni sud je još 2009. godine presudio da tenisačica mora platiti 5,2 milijuna eura kazne jer je tijekom vrhunca karijere lažno tvrdila da živi u poreznoj oazi Andori, dok joj je stvarno prebivalište bilo u Španjolskoj. Kako ona nije platila dug državi, to je umjesto nje, temeljem bankarske garancije, učinila Banka Luksemburga. Međutim, Sánchez Vicario i njezin suprug banci taj novac nikada nisu vratili, već su navodno sustavno skrivali i rasprodavali imovinu kako bi izbjegli naplatu.

"Vjerovala sam svom mužu, on me izigrao"

U svojoj obrani, bivša teniska zvijezda svu krivnju svalila je na bivšeg supruga, tvrdeći da nije imala pojma o financijskim malverzacijama. "Činila sam što mi je on govorio jer sam tenisačica, nemam znanja o imovini ili tvrtkama. Vjerovala sam svom mužu", izjavila je jecajući na sudu.

Ovo nije prvi put da za svoje financijske probleme krivi druge. U svojoj autobiografiji optužila je roditelje da su pronevjerili njezino bogatstvo procijenjeno na 60 milijuna eura. Sada je meta njezin bivši suprug. "Moja greška, kao što sam već rekla, bila je što sam se zaljubila. Vjerovala sam osobi pored sebe, mom suprugu, a on me izigrao", rekla je za El Pais. Santacana, s druge strane, tvrdi da njezina greška nije bila ljubav, već "neplaćanje poreza i nepreuzimanje odgovornosti".

"Prijatelji mi daju novac da prehranim djecu"

Financijska situacija nekadašnje prvakinje danas je, prema njezinim riječima, katastrofalna. Iako polovicu svojih prihoda od rada kao teniska trenerica i komentatorica u Miamiju uplaćuje banci, tvrdi da joj to nije dovoljno za život. U potresnoj ispovijesti otkrila je surovu realnost.

"U stanju sam uzdržavati svoju djecu zahvaljujući novcu koji mi prijatelji ostavljaju. Od toga preživljavam", priznala je. "Činim brutalan ekonomski napor, koji ću nastaviti činiti cijeli život. S onim što sam zaradila, ne moći živjeti od tenisa je težak udarac koji nisam očekivala."

