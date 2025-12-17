Churchillov i Dianin rođak davio ženu? Jedan od najvećih britanskih aristokrata mora na sud

Vojvoda od Marlborougha optužen je za davljenje. Charles James Spencer-Churchill (70), rođak Sir Winstona Churchilla i Diane, princeze od Walesa, optužen je za tri kaznena djela između studenog 2022. i svibnja 2024. Mora se pojaviti na Prekršajnom sudu u Oxfordu u četvrtak nakon uhićenja 13. svibnja prošle godine, piše Metro.co.uk.

Tri optužbe za nefatalno namjerno davljenje navodno su se dogodile u Woodstocku, Oxfordshire, protiv iste osobe. Spencer-Churchill, poznat svojoj obitelji kao Jamie, 12. je vojvoda od Marlborougha i član jedne od najarokratskijih britanskih obitelji.

Foto: I-images/zuma Press/profimedia

Poznato je da se u prošlosti dugo borio s ovisnošću o drogama. Premijer Sir Winston mu je rođak u prvom koljenu, a u daljnjem srodstvu je s Lady Di. Spencer-Churchill naslijedio je vojvodstvo 2014. godine, nakon smrti svog oca, 11. vojvode od Marlborougha. Prije toga bio je markiz od Blandforda, a poznat je i kao Jamie Blandford.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Njegov dom nije više njegov

Dom njegovih predaka je 300 godina stara palača Blenheim - rodno mjesto Sir Winstona - u Woodstocku. No, vojvoda ne posjeduje baroknu palaču iz 18. stoljeća – i nema nikakvu ulogu u upravljanju rezidencijom i prostranim imanjem, koje je UNESCO-va svjetska baština i popularna turistička atrakcija s parkovima koje je dizajnirao 'Capability' Brown.

Godine 1994. pokojni vojvoda pokrenuo je pravni postupak kako bi osigurao da njegov sin i nasljednik ne mogu preuzeti kontrolu nad obiteljskim sjedištem. Blenheim je u vlasništvu i pod upravom Zaklade baštine palače Blenheim.

"Zaklada baštine palače Blenheim svjesna je da je protiv vojvode od Marlborougha pokrenut pravni postupak. Zaklada ne može komentirati optužbe koje se odnose na vojvodino osobno ponašanje i privatni život te su predmet kaznenog postupka uživo. Zaklada nije u vlasništvu niti pod upravom vojvode od Marlborougha, već neovisnih subjekata kojima upravljaju upravni odbori", rekao je glasnogovornik Zaklade.

Kralj je u srpnju 2024. u palači Blenheim priredio prijem za europske čelnike, a kraljica, tada vojvotkinja od Cornwalla, pridružila se Spencer-Churchillu na otkrivanju biste Sir Winstona na imanju Blenheima 2015. godine.

Palača je također bila mjesto krađe zlatnog WC-a vrijednog 4,75 milijuna funti 2019. godine nakon što je banda lopova provalila u palaču tijekom drske pljačke i iščupala potpuno funkcionalan WC od 18-karatnog zlata.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija s dugim cijevima čuva međimursko naselje: Ne znaju što bi ubojica mogao napraviti