Ako Roman Abramović ne plati Ukrajini 2,5 milijardi funti prijeti mu tužba

Velika Britanija rekla je u srijedu da ruskom oligarhu Romanu Abramoviču daje posljednju priliku da Ukrajini uplati 2,5 milijardi funti od prodaje nogometnog kluba Chelsea ili bi protiv njega mogla biti podignuta tužba.

Britanija je sankcionirala Abramoviča u sklopu obračuna s ruskim oligarsima nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022., zbog čega je prvoligaški nogometni klub bio žurno prodan a sredstva od prodaje zamrznuta.

Britanija želi da taj novac bude potrošen samo u humanitarne svrhe u Ukrajini, u skladu s europskim nastojanjima da Moskva plati za ratnu štetu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prihodi su zamrznuti

Vlada je poručila da je spremna tužiti Abramoviča ne oslobodi li sredstva ubrzo, kako bi provela dogovor iz 2022.

"Nije prihvatljivo da se dopusti da više od 2,5 milijardi funti koje pripadaju ukrajinskom narodu ostane zamrznuto na britanskom bankovnom računu", rekla je ministrica financija Rachel Reeves.

Za vrijeme Abramoviča, Chelsea je bio najuspješniji u svojoj povijesti prije nego je u svibnju 2022. prodan konzorciju na čelu s američkim investitorom Toddom Boehlyjem i privatnim investicijskim fondom Clearlake Capitalom.

Prihodi od prodaje zamrznuti su na britanskom bankovnom računu. Ne može ih se prebaciti niti koristiti bez dozvole Ureda za provedbu financijskih sankcija, agencije ministarstva financija koja provodi sankcije.

POGLEDAJTE VIDEO: Brzi i (ne)mogući izbori? Ovaj čovjek bi mogao biti najozbiljniji protukandidat Zelenskom