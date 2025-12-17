Punih 13 godina nakon 'nestanka' pronašli 'izgubljeni' Boeing 737!

Zrakoplovna tvrtka Air India objavila je da je 'ponovno pronašla' Boeing 737 koji je nestao u zračnoj luci Kolkata još 2012.

Putnički zrakoplov, Boeing 737-200, ostao je napušten prije 13 godina i tek je nedavno vraćen nakon što je zračna luka Kolkata kontaktirala Air Indiju sa zahtjevom za uklanjanje zrakoplova, piše Daily mail.

Zrakoplovna kompanija je pretrpjela troškove od 85.000 funti, što je ukupni iznos koji duguje za svoje "parkirno" mjesto tijekom tog razdoblja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nisu bili ni svjesni da posjeduju ovaj avion

Zrakoplov je izvorno bio registriran na Indian Airlines, drugu državnu zrakoplovnu kompaniju koja se spojila s Air Indijom 2007. godine. Boeing je potom iznajmljen indijskoj poštanskoj službi da ga koristi kao teretni zrakoplov.

Izvršni direktor Air Indije Campbell Wilson navodno je rekao da je zrakoplov prije mnogo godina povučen iz upotrebe kako bi radio za Indijsku poštu i da je nekako izostavljen iz mnogih službenih dokumenata.

To znači da nova tvrtka nije bila ni svjesna da posjeduje ovaj avion, odnosno bio je zaboravljen.

U padu aviona poginulo 260 ljudi

Jedan korisnik X-a, Trinidade Gois, objavio je fotografiju mlažnjaka

So the airframe is on to its second innings. Wheels firmly on the ground as a training aide for MRO Engineers.



I would hate to see it used for Fire training, though.. It's never a pretty sight.. https://t.co/bM25c3LK8x — Trinidade Gois (@flyingTrini) November 26, 2025

"Prošli tjedan Air India je dovršila prodaju i prijenos ovog B737-200 (VT-EHH) koji je bio prizemljen u CCU-u od 2012. godine. Očito je vlasništvo nad zrakoplovom godinama bilo zaboravljeno.", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: U padu aviona na zgradu preko 200 mrtvih: Studenti medicine skakli su s prozora zgrade