Crna udovica sarajevskog kartela progovara: Epizoda koja je zaludjela regiju stiže u ponoć

DOSJE JARAK /

Sarajevski kartel, epizoda koja govori o kriminalnoj organizaciji Zijada Turkovića, u samo šest dana postala je jedna od najgledanijih epizoda serijala Dosje Jarak.

Posebno je gledana u Bosni i Hercegovini, gdje se i odvijalo maratonsko suđenje organizaciji optuženoj za ubojstva, pokušaje ubojstva, oružanu pljačku, iznuđivanje i trgovinu drogom. Gledatelje je najviše zanimalo pojavljivanje Šejle Jugo Turković, supruge Zijada Turkovića i žene za koju svjedoci govore kako je ne samo sve znala, već i bila jedna od glavnih ljudi u kriminalnoj šemi.

Crna udovica i fatalna žena, kako je nazivaju mediji, svoj će dio priče ispričati u novoj epizodi koja na platformu VOJO stiže točno u ponoć.