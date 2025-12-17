FREEMAIL
DOSJE JARAK /

Crna udovica sarajevskog kartela progovara: Epizoda koja je zaludjela regiju stiže u ponoć

Sarajevski kartel, epizoda koja govori o kriminalnoj organizaciji Zijada Turkovića, u samo šest dana postala je jedna od najgledanijih epizoda serijala Dosje Jarak.

Posebno je gledana u Bosni i Hercegovini, gdje se i odvijalo maratonsko suđenje organizaciji optuženoj za ubojstva, pokušaje ubojstva, oružanu pljačku, iznuđivanje i trgovinu drogom. Gledatelje je najviše zanimalo pojavljivanje Šejle Jugo Turković, supruge Zijada Turkovića i žene za koju svjedoci govore kako je ne samo sve znala, već i bila jedna od glavnih ljudi u kriminalnoj šemi.

Crna udovica i fatalna žena, kako je nazivaju mediji, svoj će dio priče ispričati u novoj epizodi koja na platformu VOJO stiže točno u ponoć.

 

17.12.2025.
17:06
RTL Danas
