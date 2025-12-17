FREEMAIL
PITAMO VAS /

Šok i bijes: Zbog čega su karte za Svjetsko prvenstvo 2026. toliko skupe?
Foto: Igor Kralj/pixsell

Navijači su nezadovoljni zbog cijena u rasponu od 120 do 265 dolara za utakmice grupne faze

17.12.2025.
14:11
Ljubiša Prica
Igor Kralj/pixsell
FIFA, Međunarodna nogometna federacija, odgovorila je na kritike zbog visokih cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. I to uvođenjem nove cjenovne kategorije od 60 dolara, koje će se moći kupiti za sve 104 utakmice, uključujući i finalni dvoboj.

No riječ je o tek 500-tinjak ulaznica po utakmici. FIFA je ovu kategoriju uvela s uputom da ih nacionalni savezi dodijele najvjernijim navijačima, a mjesta za navijače s ovim ulaznicama nalazit će se na gornjem dijelu navijačke tribine.

Ovaj potez dolazi nakon što su navijači bili šokirani, bijesni zbog cijena u rasponu od 120 do 265 dolara za utakmice grupne faze, dok su ulaznice za finale bile i više od 8 tisuća dolara.

U našoj stalnoj rubrici pitamo i vas: Što mislite zbog čega su karte za Svjetsko prvenstvo 2026. toliko skupe?

Odgovarati možete na Facebook portalu net.hr-a, dio odgovora objavljujemo u RTL-u Danas u 16.30 sati.

NogometSvjetsko Prvenstvo 2026.Cijene UlaznicaUlazniceFifaPitamo Vas
najčitanije
