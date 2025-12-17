Dok Irska ima tišinu, Hrvatska opet puca: Je li peticija put do potpune zabrane?

40 TISUĆA POTPISA /

Zamislite Novogodišnju noć bez pucnjave, bez dima petardi, vatrometa u svakom drugom dvorištu, ukratko noć kao i svaku drugu.

To ne moraju zamišljati u Irskoj, jedinoj članici Europske unije u kojoj je već zabranjena sva pirotehnika, osim prskalica. Ako pirotehnikom oštete imovinu, Irci plaćaju kazne do 10 tisuća eura. U teškim slučajevima može se završiti i iza rešetaka, i to do 5 godina.

U Hrvatskoj je pirotehnika dozvoljena u vrijeme Nove godine te se jučer već uredno prodaje, a dozvoljeno ju je koristiti od 27. prosinca do 1. siječnja.

Svi vlasnici kućnih ljubimaca dobro znaju kako petarde djeluju na njih, pa su Prijatelji životinja pokrenuli peticiju da se i kod nas zabrani svaka bučna pirotehnika. I dosad ju je potpisalo više od 40 tisuća građana.

