Crna budućnost Europe? Kovačević upozorio na krajnje nepovoljan scenarij

Ovo je prijelomni trenutak, Ukrajina je dobila što je htjela, Friedrich Merz je vratio Europu u igru, a val optimizma zapljusnuo je kontinent. Ili bar naslove po portalima. No, ima li zbilja razloga za optimizam? Ima li uopće šanse da se članice Europske unije dogovore oko pomoći za Ukrajinu?

Jer gomila manjih EU državica poput nas, već godinama rezultno odbacuje bilokakvu ideju Euroslavije. To je ono kao da se ne moraju baš svi složiti sa svime da bi se donijela neka odluka. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović se bunio u Slovačkoj zbog nametanja jednoumlja.

Rusija nastavlja uništavati Ukrajinu, sijući smrt po gradovima, Donald Trump pritišće Volodimira Zelenskog da do Božića prihvati mir s gorkim okusom, Europljani se sastanče i svađaju. To je taj optimistični trenutak nakon posljednje runde pregovora.

Optimizam je vidiljiv i po zabrinutim licima prilikom susreta Trumpova izaslanika i ukrajinskog predsjednika.

Što Amerikanci nude Ukrajincima?

U zamjenu za povlačenje Ukrajinaca iz Donjecka koji bi postao slobodna zona, Amerikanci nude jamstvo po uzoru na članak 5. dok bi Ukrajina i službeno odustala od ulaska u NATO. Europljani traže da se Ukrajincima dozvoli 800.000 vojnika i mirovne snage, a Rusi traže 600 tisuća bez stranih vojnika.

Ukrajincima će se najteže biti odreći Donjeca koji Rusi godinama žele. Opcija je referendum. Istovremeno se u Haagu pregovara što sa zamrznutom ruskom imovinom, europsko jedinstvo ne postoji. Jedni bi ju koristili za financiranje pomoći Ukrajini, drugi se boje odmazde Moskve. U Kremlju se pak rugaju i hvale Trumpa koji je Europi pokazao gdje joj je mjesto. Što se vidi i na fotografijama iz oba Trumpova mandata.

Na pitanje jesu li saveznici Europljani i Amerikanci ili Amerikanci i Rusi, Božo Kovačević, bivši veleposlanik u Rusiji, tvrdi da su Trump i Putin u ideološkom pogledu bliži jedan drugome nego što je Trump blizak europskim liderima.

Stavovima briselskih lidera očito nije blizak ni hrvatski predsjednik koji u Slovačkoj govori da iza dijaboličnih stavova, kako ih zove, EU pametnjakovića o neprihvaćanju dogovora stoji još nekoliko stotina leševa dnevno. I tvrdi da bi mala skupina koja nameće stavove mogla dovesti do raspada Unije.

Kakva je budućnost Europe?

Europa se tako našla na brisanom prostoru. Vojno nespremnu za rat razdire ju nejedinstvo. Rusi prijete s jedne strane, s druge Amerikanci koji više ne žele biti stariji brat.

"Europa i EU nažalost zbog svojih povijesnih razloga i unutarnjih problema i ustrojstva u tom smislu zaostaje, Europa je računala na jeftinu energiju, prije svega na američku sigurnost u svemu tome, to se izgubilo ili se gubilo tako da je to jedna nova situacija koja će oštetiti sve europske zemlje, a naročito male EU zemlje", kaže povjesničar Tvrtko Jakovina.

Kada je u pitanju budućnost Europe, Jakovina kaže da se "možda neće raspasti, ali očito joj trebaju velike promjene za povratak na svjetsku scenu."

"Što se tiče projekcije moći Europa je daleko iza konkurenata bila to Kina, SAD ili čak i Rusija u određenom smislu i to je u ovom trenutku Europa nastoji redefinirati svoj položaj i vidjeti kako ćemo se ponašati u budućnosti. Ona se mora redefinirati iznutra", ističe.

Ovaj put, za razliku od Drugog svjetskog rata, Europa ne može računati na pomoć Amerikanaca čiji predsjednik ne krije da želi raskoliti Uniju. "Tako da su za Ukrajinu svi predvidljivi scenariji nepovoljni. Za Europu je krajnje nepovoljan scenarij eventualnog proširivanja sukoba izvan granica Ukrajine", upozorava Kovačević.

Uoči još jednog, četvrtog krvavog Božića, Ukrajinci sanjaju mir, ali teško im se odreći teritorija koje su krvlju branili. No, izgleda da će morati.