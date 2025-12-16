Europska unija bi se mogla raspasti kao Jugoslavija? Hrvati rekli svoje: 'Evo što je problem'

Predsjednik Zoran Milanović u dvodnevnom je posjetu Slovačkoj. U Bratislavi mu je u uredu predsjednika Petera Pellegrinija priređen svečani doček, i to na tradicionalan slovački način, uz kruh i sol nakon čega je dvojac, između ostalog razgovarao o situaciji u Ukrajini.

Predsjednik Milanović u ponedjeljak navečer se pak susreo s predstavnicima hrvatske nacionale manjine u Slovačkoj. Poručio je da se hrvatska zajednica izmiješala kao ni s jednim drugim narodom, a pohvalio je Slovačku kao zemlju čije političko vodstvo "misli svojom glavom". Na zanimljiv način je i usporedio bivšu Jugoslaviju i Europsku uniju.

"Ne znači da svi u Europi misle isto, ali postoji tendencija da se ljude nagovori da svi misle isto. Taj film smo već gledali i zbog toga je propala Jugoslavija i Sovjetski Savez. Nadam se da neće i Europska unija", naveo je Milanović.

Pitali smo vas

U našoj rubrici "Pitamo vas" i vas smo pitali mislite li da je moguće da Europska unija zbog jednoumlja propadne poput Jugoslavije i SSSR-a. Sada donosimo neke odgovore.

"Ne vjerujem. Ovo su moderna vremena, prošlost se ne ponavlja", ustvrdila je Ivana Matas, dok Stjepan Bukvić smatra: "Već neko vrijeme ne mogu se dogovoriti konsenzusom i pomalo se raspada".

Anaka Abramović tvrdi: "Nije problem jednoumlje! Problem je bezumlje koje danas vlada!".

"Europa, nažalost, nema pravog i poštenog lidera koji bi okupio sve u jednu cjelinu i posložio da funkcionira kao švicarski sat", ističe Snježana Kirinić.