Jeste li primijetili što se zbiva u dućanima uoči blagdana? 'To su isto radili i za Uskrs'

Bilo da ga volite jušno s krumpirom ili kao namaz na bijelo, ako volite bakalar, prije Badnjaka svakako odite u banku.

Norveški smrdljivac skup je kao suho zlato. Sušeni se prodaje i po 70 eura za kilogram, duplo skuplje nego recimo u Italiji.

"Na mom blagdanskom stolu će biti riba, ali ne bakalar jer ga ne znam spremati. Malo je skup. Za penzionere je dovoljno imati i ribu", rekla je Ljubica iz Zagreba, a Brankica je poručila da onaj koji ima novaca će i kupiti, ali da ona neće jer ni ne voli bakalar.

Jutarnji je izračunao da je u četiri godine, premium sušeni bakalar skočio za vrtoglavih 100 posto. Odojak također za 100 posto, dok su janjetina i purica skočili za pišljivih 50 posto. U odnosu na bakalar, gotovo da i nisu. Kad se sve zbroji, cijena srednje raskošna blagdanska košarica bit će 8 posto skuplja nego lani.

Visoke cijene i inflacija

"Svjedoci smo visoke inflacije i visokih cijena, posebice cijena hrane koje iz mjeseca u mjesec na godišnjoj razini rastu", rekla je Izabela Delfa Mišić iz Nezavisnog hrvatskog sindikata.

Ipak, cijene nekih proizvoda jesu niže, ali prvenstveno zbog zamrzavanja cijena Vlade. Ako se pita trgovce, to je loš smjer koji će donijeti još veću štetu, pogotovo, manjim, domaćim proizvođačima.

"S tim narušavamo tržište i to dugoročno ne može opstati. Možda daje neke kratkoročne šokove, neki pozitivni šokovi kratkoročni da, ali dugoročno to ne može opstati", objasnio je Mirko Budimir, predstavnik trgovaca iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP).

Veliki popusti su marketinški trik

Imamo i dobrih vijesti, i janjetina i odojak i famozna purica mogu se naći na akcijama, no pitanje koliko će one trajati, ali i odakle meso dolazi. Veliki popusti često su, kažu sindikati, samo marketinški trik.

"To nam je najbolje pokazala analiza potrošačke košarice za Uskrs gdje su akcijske cijene bile veće od redovnih cijena prošle godine pa će tako se ta praksa nažalost odviti i za vrijeme božićnih blagdana", nadodala je Delfa Mišić.

Ako želimo jeftiniji blagdanski stol, recept za to je jasan. Povećati vlastitu proizvodnju. U prvih sedam mjeseci uvezli smo na desetke tisuća tona svinjetine i janjetine. Uvoz je ove godine opet rastao za 13 posto i cijene će nastaviti rasti dokle god se oslanjamo na mađarski odojak, nizozemsku teletinu ili makedonsku janjetinu itd.

Premalo proizvodimo

"Jednostavno rečeno, premalo mi proizvodimo pa čak i hrane, a imamo uvjete za to, premalo proizvodimo, hrane jako puno uvozimo i kad kupujemo hranu na nekom tržištu, onaj tko prodaje, on diktira", nadodao je Budimir.

Ipak, kakve god cijene bile, za blagdane će si mnogi priuštiti i više nego što im dozvoljava kućni budžet. Pogotovo ako se radi o najboljim komadima purice ili janjetine.

"Ja kupujem ličku. Volim domaće stvari i uvijek jedem domaće. Čak i ako je malo skuplje", rekla je Brankica, a sugrađanka Sanja ispričala je kako je baš danas bila isplata božićnice od grada, jer su mnogi jedva čekali da ju dobiju kako bi mogli nešto kupiti.

Mnogi će se pogostiti i bakalarom pa makar ga platili 70 eura, odnosno 500 kuna. Oni koji nemaju za skupu deliciju, neka jedu kolače. Problem je samo što su i oni skupi. Pogodit ćete, čak i popularnu orahnjaču radimo s orasima koje uvozimo ih Kine.