FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DONOSIMO POPIS /

Zaboravili ste kupiti namirnice? Evo koje trgovine rade ove nedjelje

Zaboravili ste kupiti namirnice? Evo koje trgovine rade ove nedjelje
×
Foto: Neva Zganec/pixsell

Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Provjerili smo kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje

13.12.2025.
21:40
danas.hr
Neva Zganec/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Provjerili smo kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje. 

TRGOVINE

KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE

LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE

TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.

KAUFLAND - Sve trgovine Kauflanda rade svaku nedjelju tijekom cijelog prosinca

SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN -  Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.

KTC - Trgovina nedjeljom neće raditi.

PEKARNICE

MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.

DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE

PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE

TRGOVAČKI CENTRI

ZAGREB

ARENA CENTAR -  Trgovine Arena Centra radit će svake nedjelje do kraja godine. 

CITY CENTAR ONE -  Oba zagrebačka City Centra One rade sve nedjelje do kraja godine.

SPLIT

JOKER - Ovaj trgovački centar radit će u nedjelju, a sve detalje možete provjerite OVDJE.

MALL OF SPLIT - Trgovački centar neće raditi ove nedjelje.

RIJEKA

TOWER CENTAR RIJEKA - Trgovine Tower centra su otvorene ove nedjelje. 

OSIJEK

MALL OSIJEK - Trgovački centar radi sve nedjelje do kraja godine

POGLEDAJTE VIDEO: Slovenska purica, mađarski odojak, salata iz Italije... Stiže nam još jedan 'Božić iz uvoza'

Radno VrijemeTrgovineTrgovački CentarRadno Vrijeme NedjeljomRadno Vrijeme Trgovina
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DONOSIMO POPIS /
Zaboravili ste kupiti namirnice? Evo koje trgovine rade ove nedjelje