Je li mirovni plan za Ukrajinu oživio ideju Euroslavije i koliko ju mi hejtamo?

NISU SVI OPTIMISTIČNI /

Ovo je prijelomni trenutak! Ukrajina je dobila što je htjela, Merz je vratio Europu u igru, val optimizma zapljusnuo je kontinent. Ili bar naslove po portalima. No, ima li zbilja razloga za optimizam? Ima li uopće šanse da se članice Europske unije dogovore oko pomoći za Ukrajinu. Jer gomila manjih EU državica poput nas, već godinama rezultat odbacuje bilo kakvu ideju Euroslavije. To je ono kao da se ne moraju baš svi složiti sa svime da bi se donijela neka odluka. Zoran Milanović se i danas bunio u SLovačkoj zbog nametanja jednoumlja. Više pogledajte u prilogu