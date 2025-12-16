Prodaja krenula, ozljede već stižu: Evo kako na siguran način koristiti pirotehniku

BUDITE OPREZNI! /

Nakon prvog dana dozvoljene prodaje pirotehnike F2 i F3 kategorije, odnosno raketa i vatrometa, policija upozorava da se kupuju isključivo u ovlaštenim trgovinama.

I samo oni stariji od 18. Korištenje je dozvoljeno tek od 27. prosinca, ali ne mlađima od 14. Iako se pirotehnička sredstva često doživljavaju kao bezazlena zabava, njihova uporaba može imati ozbiljne i trajne posljedice. U posljednja dva tjedna na hitne prijeme zbog posljedica nestručnog rukovanja stiglo je već petero djece mlađe od 14 godina.

Zato uz policiju upozorenje šalju i liječnici koji otkrivaju i da je najmanje troje djece tijekom prošle godine završilo s trajnim posljedicama, te su zbog igre s petardama ostali trajni invalidi!

Više o tome kako ispravno i na siguran način koristiti pirotehniku, saznajte u videu