Doznajemo u kakvom su stanju bebe koje su helikopterom prevezli iz Dubrovnika u Split

LET ZA DVA ŽIVOTA /

Jedan spasonosni let Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za dva tek rođena djeteta. Prevezli su ih iz Dubrovnika u Split, a dječaci su stabilno, doznaje se u bolnici.

Ovakvi letovi posebni su za posadu. Vojni piloti odazovu se na svaki poziv u pomoć. Samo ove godine kako bi pomogli građanima HRZ je letio čak 17 puta. Uz hitni medicinski prijevoz vojni piloti odradili su i 4 prijevoza organa za transplantaciju!

Više saznajte u prilogu Sare Jurice.