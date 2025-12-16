Mučan slučaj zlostavljanja djece šokirao Osijek: 'Kako ih nije sramota i od Boga?'

Mučan slučaj zlostavljanja pacijenata u Osijeku, i to djece. Dječji psihijatar u Kliničkom bolničkom centru (KBC) osumnjičen je za drogiranje i bludne radnje nad maloljetnicima.

Policija ga je uhitila i podnijela kaznene prijave.

Pretragom njegovih prostorija pronađene su i različite vrste droga, a zdravstvena zajednica je šokirana, od Komore do Ministarstva.

Osječani zgroženi

Dječji psihijatar Kliničkog bolničkog centra Osijek osumnjičen za niz teških kaznenih djela. Istraga je pokazala da je u razdoblju od 2016. do 2019. liječnik zlostavljao četvero maloljetnih pacijenata, neprimjereno ih dodirivao po tijelu, obraćao im se neprimjerenim riječima te im davao drogu. Građani su zgroženi.

"Strašno, strašno, kada to liječnik učini – nemam riječi, nemam riječi, šokirali ste me", rekla nam je Jadranka iz Osijeka, dok njezina sugrađanka Danica poručuje: "I ja sam šokirana, neke se stvari kod nas događaju što su stvarno van svake pameti".

Slično misli i Osječanin Zdravko: "Ne bi se to smjelo, kako ih nije sramota i od Boga, tako mladu djecu trovati, to bi trebalo strogo kažnjavati".

'Šokantan slučaj pokazuje ozbiljnost situacije'

Ravnateljstvo KBC-a Osijek donijelo je odluku o udaljenju osumnjičenog liječnika s posla, a priopćenjem se oglasila i Hrvatska liječnička komora. "Takvo ponašanje predstavlja teško kršenje zakona te temeljnih etičkih načela liječničke profesije. Povjerenstvo HLK-a za medicinsku etiku i deontologiju stoga pokreće postupak protiv navedenog liječnika", istaknuli su iz Hrvatske liječničke komore.

Liječnička komora očekuje žurnu i temeljitu istragu o ovom slučaju, a Udruga za zaštitu prava pacijenata upozorava da je gnjusno postupanje liječnika trajalo dugo vremena, da nitko nije reagirao i poziva na djelovanje. "Ovaj šokantan slučaj zaista prikazuje ozbiljnost situacije koja se događa u hrvatskom zdravstvenom sustavu gdje praktički očito nema dovoljne kontrole nad radnicima i da su pacijenti zaista ugroženi", kaže Jasna Karačić Zanetti, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata

Uhićenog psihijatra sumnjiči se za drogiranje i zlostavljao maloljetnih pacijenata, ali i za davanje droge na konzumaciju i svojim punoljetnim poznanicima. Pretragom liječnikovih prostorija pronađena je veća količina različitih vrsta narkotika te su mu oduzeta dva računala i mobitel.

Protiv njega su podnesene kaznene prijave zbog povrede djetetovih prava, bludnih radnji, nezakonite proizvodnje, prometa i omogućavanja trošenja droga.