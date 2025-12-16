FREEMAIL
MUČAN SLUČAJ /

Osječani šokirani nakon uhićenja dječjeg psihijatra

Mučan slučaj zlostavljanja pacijenata u Osijeku, i to djece. Dječji psihijatar u Kliničkom bolničkom centru (KBC) osumnjičen je za drogiranje i bludne radnje nad maloljetnicima.

Policija ga je uhitila i podnijela kaznene prijave. 

Pretragom njegovih prostorija pronađene su i različite vrste droga, a zdravstvena zajednica je šokirana, od Komore do Ministarstva.  

Više donosi reporter RTL-a Danas Bojan Uranjek 

16.12.2025.
19:12
RTL Danas
