Osječani šokirani nakon uhićenja dječjeg psihijatra

MUČAN SLUČAJ /

Mučan slučaj zlostavljanja pacijenata u Osijeku, i to djece. Dječji psihijatar u Kliničkom bolničkom centru (KBC) osumnjičen je za drogiranje i bludne radnje nad maloljetnicima.

Policija ga je uhitila i podnijela kaznene prijave.

Pretragom njegovih prostorija pronađene su i različite vrste droga, a zdravstvena zajednica je šokirana, od Komore do Ministarstva.

Više donosi reporter RTL-a Danas Bojan Uranjek