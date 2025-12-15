Prodaja krenula, ali ne i upotreba: Sprema li se zabrana pirotehnike?

A PUCA SE NA SVE STRANE /

Stanovnike Novog Zagreba preuzele su dvije snažne detonacije. Sinoć su jedna za drugom odjeknula u četvrtima Travno i Dugave. 'Kao da je eksplodirala bomba. Svi prozori su nam se zatresli'. Ovo su samo neka svjedočanstva. Policija potvrđuje da je dobila više prijava uznemirenih građana te da je vjerojatno riječ o pirotehničkim sredstvima.

Od danas je dopuštena prodaja pirotehnike F2 i F3 kategorije starijima od 18 godina. No, do 27. prosinca ju je zabranjeno koristiti. Očito neki se ne pridržavaju pravila, doznajemo kakve su kazne. Više pogledajte u prilogu