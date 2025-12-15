FREEMAIL
NOĆNI SLALOM /

Skijašice u Francuskoj! Zrinka Ljutić: 'Imam lijepa sjećanja na ovu stazu'

Najboje hrvatske skijašice, Zrinka Ljutić i Leona Popović sutra očekuje četvrti slalom sezone. Svjetski kup seli u francuski Courchevel, na stazu na kojoj je Zrinka prošle sezone ostvarila pobjedu. Riječ je o noćnom slalomu pa je prva vožnja na rasporedu tek u 17:45 sati. Nakon nepuna dva mjeseca sezone Ljutić se u ukupnom poretku Svjetskog kupa nalazi na 12. mjestu dok Leona Popović drži 88. poziciju. 

15.12.2025.
20:59
Sportski.net
Zrinka LjutićLeona Popović
