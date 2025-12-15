Svega je bilo: Ekskluzive s Maksimira i Drosine, brutalne najave FNC-a i rukometa

Svakoga ponedjeljka, portal Net.hr donosi vam specijal Ako ste propustili u kojem se možete prisjetiti tekstova, podcasta i intervjua sportskih novinara Net.hr-a, a u Vikend retrovizoru možete se prisjetiti najvažnijih sportskih događaja vikenda.

Kako tjedan obiluje sportskim događajima, tako i portal Net.hr donosi više tekstova, a počeli smo i s najavama za FNC 26 Podgorica koji nam je na rasporedu ove subote na platformi VOYO.

FNC 26 je blizu, razgovarali smo s borcima

Vehmir Džakmić pomno prati sva događanja u FNC-u, a sve borce FNC-a ima na brzom biranju. Tako mu je Miljan Zdravković otkrio da je spreman za Podgoricu i meč s Hillom, a da ima kvalitetu i jednog dana boriti se u UFC-u.

Spreman za Podgoricu je i Ahmed Vila koji je otvoreno govorio o svom putu do ovog meča, razlozima dolaska u FNC, pripremama s vrhunskim sparing partnerima i svom pristupu borbi. Ahmed otkriva što očekuje u Podgorici i kako gleda na svoj status u kategoriji do 66 kilograma.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Selver Mahmić vraća se u kavez nakon obiteljske tragedije, a u razgovoru za Net.hr otvoreno je progovorio o tome kako je, usprkos gubitku sina, nastavio trenirati, pronašao snagu da uđe u novi kamp i prihvatio meč protiv Dragojevića koji ga čeka ovog vikenda.

Naš Tonko Medvedec razgovarao je s ramskim udaračem Tomislavom Sičajom borcem koji će nakon pola godine pauze ponovno kročiti u kavez. Uoči povratka Tonko je s njim razgovarao o mentalnom resetu, pripremama, očekivanjima i ambicijama za iduću godinu.

Imali smo i razgovor s Draženom Forgačem, čelnim čovjekom FNC-a koji nam je otkrio ideju da nakon FNC-a u Podgorici naprave rang lisu boraca.

Klub boraca nije stao namo na FNC-u. Naša Katarina Dimitrijević-Hrnjkaš razgovarala je s Mathiasom Martićem koji je je postao svjetski šampion u bare knuckleu u organizaciji Vendetta. Martić, kao majstor borilačkih sportova s poviješću jiu-jitsua, MMA-a, kikboksa i boksa, u ekskluzivnom razgovoru za Net.hr otkrio je svoje početke, psihologiju borilačkih sportova, što ga je oblikovalo kao borca, kome se divi i svoju iduću stepenicu – BKFC.

Prošloga ponedjeljka još smo se bavili formulom, a odličan komentar na novosti koje nas očekuju sljedeće sezone dao je naš stručnjak Formule 1, Tonko Medvedec.

Dinamo i Rijeka najviše su obilježili tjedan

Početak tjedna obilježila je i vijest da je Željko Kopić proglašen trenerom godine u Rumunjskoj. Bivši trener Dinama i Hajduka odlično radi u bukureštanskom Dinamu, a u intervjuu za Net.hr otkriva koliko mu nagrade znače, kako gleda na potez navijača Dinama iz Bukurešta prema njemu, jesu li mu nagrade osobna satisfakcija i jesu li klupske ambicije nakon uspjeha porasle.

Naravno, prošli tjedan svjedočili smo i europskim utakmicama Dinama i Rijeke, a bavili smo se na portalu najavama i analizama. Roko Silov dao nam je presjek Dinamovih ogleda sa španjolskim klubovima, a razgovarao je i s Nenadom Gračanom koji je dao najavu utakmice Rijeka - Celje.

Maj Gašparac uoči utakmice Dinama i Betisa razgovarao je s legendarnim Vahidom Halilhodžićem koji je upozorio da Španjolci "vole imati posjed lopte, vole loptu u nogama. Zbog toga treba, što se tiče samog pokrivanja i defenzivnog pokrivanja, biti vrlo blizu protivnika, ne dozvoliti im da imaju mogućnost da razviju svoje napade", što Dinamo nije poslušao. Nikola Jurčević nakon utakmice kazao nam je da su se ekipe iz liga petice pokazale kao drugi svijet za Dinamo.

Rijeku je najavio Daniel Šarić koji je točno označio da je Rijeka favorit protiv Celja na Rujevici i da mora ići na pobjedu što je momčad Victora Sancheza i učinila i praktički osigurala nokaut fazu Konferencijske lige.

Leteći reporter na Maksimiru sve je stigao

To nije pošlo za rukom Dinamu kojeg je iz prvih redova pratio naš Silvijo Maksan. Leteći reporter toga dana napisao je svoj komentar utakmice, a postavio je i zanimljiva pitanja Mariju Kovačeviću kao i treneru Betisa Manuelu Pellegriniju. Razgovarao je i sa Sašom Peršonom. Njegovi uvidi otkrivaju dva potpuno različita svijeta. Riječki polet koji otvara vrata proljeća u Europi i zagrebačku euro krizu. Dinamo je, naime, doživio i treći uzastopni poraz u Europskoj ligi ove sezone.

Silvijo je uspio na Maksimiru razgovarati i sa španjolskim kolegom Antonijom Bustosom koji je dao svoj doživljaj Maksimira i Zagreba, a dotaknu se i čuvene priče s Robertom Jarnijem od prije dvije godine i izrazio svoje čuđenje kako je to sve skupa primljeno u Hrvatskoj.

Oštar kao i uvijek bio je i Dražen Besek istaknuvši da je rezultat logična posljedica goleme razlike u kvaliteti i trenutne faze u kojoj se Dinamo nalazi.

Što se tiče Rijekina uspjeha nad Celjem vrlo opsežan komentar dao nam je slovenski kolega s 24ur.com Jan Lukač koji nam je dao odličan uvid u Celje, slovenski nogomet i kvalitete Rijekina stručnjaka, Victora Sancheza.

Nisu samo Dinamo i Rijeka bili naša tema. Ekskluzivno smo razgovarali i s Istrinim junakom, Smailom Prevljakom koji nam je otkrio dojmove nakon hattricka Osijeku, a dao nam je i usporedbu HNL-a s ligama Austrije, Belgije i Njemačke.

Najave rukometa kroz podcaste

Ovoga mjeseca počeli smo i s najavama Europskog rukometnog prvenstva kojeg ćemo pomno pratiti na RTL-u, platformi VOYO i portalu Net.hr. U goste u naš podcast došli su nam dvije apsolutne rukometne legende, Zdravko Zovko i Igor Vori koji su nam najavili Euro, a pričali smo o mnogim zanimljivim temama vezanim za hrvatski i europski rukomet.

O rukometu smo razgovarali i s hrvatskim desnim krilom, Paolom Kraljevićem koji nam se javio iz Rumunjske gdje je potpisao ugovor na dvije godine s Polijem iz Temišvara.

Proslavljeni rukometaš Renato Sulić bio je gost stalne rubrike Karijera nakon karijere. Tijekom svoga gostovanja u podcastu Maksanov korner, objasnio nam je sve o svom poslu s namještajem i kako je do toga došlo.

POGLEDAJTE VIDEO: Igor Vori u Podcastu Net.hr-a o Sesvetama i Europskom prvenstvu