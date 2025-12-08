Novi sustav pretjecanja mogao bi potpuno promijeniti Formulu 1: Hoće li FIA riskirati kaos 2026.?

Formula 1 od 2026. godine ulazi u najradikalniju promjenu sustava pretjecanja u više od desetljeća. Dok aktualni DRS odlazi u povijest, na scenu stiže 'Manual override mode' (MOM) ili baterijski potpomognuti sustav koji vozačima daje dodatnu energiju za napad, ali uz potencijalno opasne posljedice ako FIA pogriješi u njegovoj regulaciji.

Sustav omogućuje vozačima dodatnih 0.5 megadžula energije po krugu, što može biti presudno u trenucima kada se napadač nalazi u završnoj fazi napada, “na mjenjaču” bolida ispred sebe. Za razliku od DRS-a, manual override mode (MOM) nije ograničen na određene zone, odnosno može se aktivirati bilo gdje na stazi, na pravcu ili izlasku iz zavoja, pod uvjetom da je vozač unutar dopuštenog detekcijskog raspona.

Za razliku od klasičnog pravila o jednoj sekundi kod DRS-a, FIA će u 2026. određivati posebne, stazi prilagođene detekcijske razmake. Na zahtjevnim stazama poput Zandvoorta ili Singapura taj bi raspon mogao biti veći, čime bi se vozačima omogućilo ranije aktiviranje sustava i veća šansa za pretjecanje. Na brzim stazama poput Spielberga raspon bi mogao biti manji, kako bi se izbjeglo prelagano i “automatizirano” pretjecanje.

No upravo tu leži potencijalni problem: ako FIA raspon postavi krivo, utrkivanje bi moglo postati ili potpuno sterilno ili pretjerano lako. Na Zandvoortu, stazi poznatoj po uskim zavojima i ograničenim prilikama za pretjecanje, prevelik detekcijski raspon mogao bi dovesti do gotovo garantirane prednosti napadača. Previše restriktivan raspon, pak, ostavio bi vozače zarobljene u turbulentnom zraku bez šanse za napad.

Primjerice u prošlosti se mnogi vozači u Spielbergu oslanjali na više DRS zona kako bi pripremili napad u jedan od tri zavoja. No s manual override sustavom strategija postaje kompleksnija. Vozač koji napada može aktivirati dodatnu energiju već na startno-ciljnoj ravnini, dok bi se branitelj mogao suzdržati i uzvratiti na sljedećoj ravnini prema ostalim zavojima. To otvara mogućnost višekružnih dvoboja kakvi se rijetko viđaju u današnjoj eri DRS-a.

Ipak, ako FIA omogući preširok detekcijski raspon, pretjecanja bi postala prejednostavna. Ako ga učini preuskim – pretjecanja bi praktički nestala.

U 2026. vozače neće čekati samo borba s gubicima gripa, gumama i potrošnjom goriva, nego i neprestano upravljanje energijom. Sustav od 350 kW, koji može pasti u sekundi, otvara potencijalno opasne scenarije. Na brzim dionicama poput Eau Rougea, neočekivani pad snage mogao bi uzrokovati drastične razlike u brzini, s ozbiljnim sigurnosnim implikacijama.

Alex Albon i drugi vozači već upozoravaju da će 2026. zahtijevati daleko više od čiste vozačke vještine. Bit će to sezona u kojoj će piloti morati razmišljati kao inženjeri, dok istodobno voze 320 kilometara na sat.

Promjene koje dolaze otvaraju vrata spektakularnom utrkivanju, ali i mogućnosti potpunog kaosa. Sve će ovisiti o jednoj stvari: Hoće li FIA pogoditi matematički balans koji ovaj sustav čini pravednim, uzbudljivim i sigurnim.

