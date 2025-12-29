Igor Kojić nakon kratkog braka pronašao novu ljubav i odveo ju na zimovanje

Sin folk pjevača Dragana Kojića Kebe, Igor Kojić (38), ponovno je sretno zaljubljen. Nakon kratkog i turbulentnog braka sa Sofijom Dačić, koji je potrajao svega nekoliko mjeseci, Igor je, kako piše Kurir, započeo novu emotivnu vezu. Prvi put je viđen u društvu nove partnerice još u listopadu, kada se pojavio na koncertu svog oca. Iako su tada zajedno privukli pažnju, Kojić je vješto izbjegavao pitanja o njezinu identitetu.

Posljednjih dana ipak je napravio mali iskorak te je na društvenim mrežama podijelio romantičnu fotografiju sa zimovanja, jasno dajući do znanja da uživa u novoj ljubavi. Nakon egzotičnog putovanja u Dubai, par je spakirao kofere i zaputio se na planinu, gdje su se, sudeći prema objavama, u potpunosti prepustili zimskim radostima. Na fotografijama sa skijaških staza Igor i njegova odabranica djeluju opušteno, nasmijano i vrlo blisko.

Iako Igor Kojić ima zatvoren Instagram profil, te fotografije možete pogledati na ovom linku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prošli brakovi

Podsjetimo, od 2015. do 2021. Kojić je bio u braku sa Severinom, a sa Sofijom se vjenčao 2025. Razvod od Sofije Dačić službeno je okončan prije nešto više od dva mjeseca, Sofija se u međuvremenu pojavila u glazbenom natjecanju „Zvezde Granda“, gdje je bez zadrške spomenula bivšeg supruga. Dok je ona nastavila graditi profesionalnu karijeru, Igor je, čini se, okrenuo novu životnu stranicu.

O potencijalnoj „trećoj snahi“ oglasio se i Dragan Kojić Keba. Kako navodi Kurir, pjevač je potvrdio da je upoznao Igorovu novu djevojku te nije skrivao simpatije:

Foto: Milos Tesic/ata Images /pixsell

„Jesam, upoznao sam je. Ne znam što će biti dalje, to Igor odlučuje. Lijepa je djevojka, i izvana i iznutra, stvarno mi se sviđa. Nikada se nisam miješao u njegove izbore. Ako to preraste u brak, bio bi mu treći, ali ne vidim u tome nikakav problem“, rekao je Keba za taj medij.