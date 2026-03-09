Nestvarne scene u Zagrebu, pazite koliko je promila imao u krvi: Trebao je biti u komi!

Zagrebačka policija uhitila je i žestoko kaznila vozača (42) koji je prošlog četvrtka za volan sjeo s nestvarnih 4,14 promila alkohola u krvi.

Policajci su ga zaustavili oko 11.30 sati na Trešnjevci, a osim što su alkotestiranjem utvrdili da je "mrtav pijan", uočili su da nije ni vezan.

Htjeli ga kazniti s 2.780 eura

Uhitili su ga i smjestili u posebnu prostoriju na triježnjenje, nakon čega su ga doveli na nadležni prekršajni sud. Policija je predložila da ga se kazni s 2.780 eura kazne i da mu sudac izrekne zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na tri mjeseca, ističe se u priopćenju objavljenom u ponedjeljak.

Sud ga je proglasio krivim i dao mu zabranu u trajanju od tri mjeseca, no ipak se odlučio za blažu novčanu kaznu koja iznosi 1.630 eura.

Više od četiri promila - alkoholna koma!

Znate li što znače promili alkohola u krvi?

0,5 promila: Blago pijanstvo, blago smanjena sposobnost za upravljanje vozilom

1,5 - 2,5 promila: Pijanstvo, smanjena sposobnost za upravljanje vozilom, otežano kretanje i govor

Više od 2,5 promila: Jako pijanstvo, moguća nesigurnost u kretanju i govoru, moguće povraćanje

Više od četiri promila: Alkoholna koma, ozbiljno stanje koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć

