Susjedi otkrili detalje pucnjave na Rihanninu kuću: 'Čulo se bam, bam! Bilo je zastrašujuće'

Nakon što je nepoznata žena ispalila više hitaca prema vili svjetske pop zvijezde Rihanne u luksuznoj četvrti Beverly Hills, o dramatičnom incidentu progovorili su i susjedi pjevačice. Stanovnici okolnih kuća tvrde kako je pucnjava snažno odjekivala cijelim susjedstvom.

“Bilo je zastrašujuće”

“Bilo je zastrašujuće. Ne mogu ni zamisliti da ste u kući i čujete kako meci udaraju i slične stvari”, rekao je Keith England za Fox 11 Los Angeles, dodajući da živi nedaleko od pjevačičine kuće. Prema njegovim riječima, hici su se čuli u brzom slijedu.

“Bam, bam, bam, bam, bam – vjerojatno desetak hitaca”, ispričao je.

Sličan dojam ima i druga susjeda, Isabel Thorne, koja kaže da se pucnjava jasno čula u cijelom području.

“Bilo je jako glasno, a u ovoj dolini sve odjekuje. Sve se čuje”, rekla je Thorne, dodajući kako je riječ o situaciji kakvu stanovnici tog mirnog dijela grada ne očekuju. “Pucanj nije nešto što očekujete.”

England je također istaknuo kako je incident posebno šokantan s obzirom na reputaciju četvrti.

“Prva mi je misao bila – je li to uopće moguće? S obzirom na susjedstvo, obično ne očekujete pucnjave iz automobila na ovakvom mjestu. Ali danas ih, nažalost, ima posvuda”, rekao je.

Nije prvi put da je imanje na meti

Ovo nije prvi put da je dom slavne pjevačice bio meta napada. Još 2018. nadzorne kamere snimile su provalnike kako upadaju u kuću deveterostruke dobitnice nagrade Grammy Award.

Osumnjičena žena uhićena

Policija je ubrzo nakon incidenta uhitila osumnjičenu ženu u obližnjem naselju Sherman Oaks. Istražitelji vjeruju da je iz automobila ispalila desetak hitaca prema imanju, pri čemu je najmanje jedan metak probio zid kuće. U toj rezidenciji Rihanna živi s partnerom, reperom A$AP Rockyjem, i njihovo troje djece.

Vlasti trenutno pokušavaju utvrditi motiv napada. Identitet osumnjičene zasad nije objavljen, a prema dostupnim informacijama u incidentu nitko nije ozlijeđen.

