Otkriven razlog razvoda Kojića i 15 godina mlađe Sofije: Njezin plan nitko nije mogao srušiti

Bivši nogometaš Igor Kojić (37) i 15 godina mlađa Sofija Dacić (22) nedavno su se razveli nakon samo pet mjeseci braka. Dugo se šuškalo koji je pravi razlog tako naglog i brzog razvoda, a sada je izvor blizak Sofiji otkrio navodnu pozadinu kraha braka. Izvor tvrdi kako je influencerica odlučila započeti glazbenu karijeru, a Igor je u istoj odluci nije podržavao.

''Sofija je oduvijek maštala o tome da postane pjevačica. Još kao mala imala je koncerte u svom domu i zamišljala sebe na velikoj sceni. Cijelo vrijeme vježbala je pjevanje, ali je sve radila vrlo planski. Njezin plan bio je da prvo bude aktivna na društvenim mrežama kako bi je ljudi upoznali, a zatim da se pojavi u nekom glazbenom natjecanju. Djevojka ima tek 22 godine i želi karijeru. Tada nije ni slutila da će upoznati Igora Kojića i da će ta ljubav prerasti u brak. Njezine planove i snove nitko nije mogao srušiti. Mnogi ljudi iz njezine blizine govorili su joj da estradni život nije samo pozornica i pjevanje te da je dovoljno da se bavi društvenim mrežama i bude influencerica, ali ona je bila izričita u svojim željama'', rekao je izvor blizak Sofiji za Kurir pa dodao:

''Onda je upoznala Igora i udala se za njega. Ljubav se dogodila. On je znao za tu njezinu želju i u njihovu domu često je pjevala, a Keba joj je objašnjavao kako i što treba te joj davao savjete. Ipak, Igor je mislio da će ta njezina ideja i želja s vremenom nestati. Međutim, kada je Sofija Kebi rekla da joj je plan prijaviti se na glazbeno natjecanje, Igor je shvatio da ona neće odustati od svojih snova, koliko god se to njemu nije sviđalo. Tada su počeli problemi. On nikako nije želio ponovno imati ženu koja je pjevačica i koja će često biti pod povećalom javnosti, dok je Sofija upravo to željela. Kada je shvatila da čovjek kojem se zaklela na vječnu ljubav neće biti njezina podrška, odlučila se na razvod. Igor joj je pokušavao objasniti da je bolje da ne razmišlja o životu javne osobe, ali njegove riječi nisu došle do nje. Dva mjeseca trajalo je nagovaranje, a onda su se, kako i sami znate, razveli'', dodao je izvor za kraj.

Podsjetimo, Sofija i Igor vješto su krili svoju vezu od očiju javnosti, pa je vijest o Igorovoj ženidbi mnoge šokirala. O Sofiji se malo zna i jedino je poznato da je iz Beograda, da je aktivna na društvenim mrežama i da je nedavno sudjelovala u jednom popularnom srpskom glazbenom showu.

