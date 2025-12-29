FREEMAIL
RANOJUTARNJE AVANTURE /

Pijana vozila kroz Šibenik: Policajka se zabila u ogradu, slijedi disciplinski postupak

Pijana vozila kroz Šibenik: Policajka se zabila u ogradu, slijedi disciplinski postupak
Foto: Marko Seper/pixsell/ilustracija

Oko 4.30 sati u četvrti Njivice u Šibeniku došlo je do prometne nesreće kada je vozačica, izvan službe, upravljala vozilom riječkih registracija i prouzročila materijalnu štetu

29.12.2025.
13:51
Hina
Marko Seper/pixsell/ilustracija
Službenica šibensko-kninske policije izazvala je rano u ponedjeljak u centru Šibenika prometnu nesreću uz prisustvo 1,36 promila alkohola. Do otrežnjenja bila je smještena u policijskim prostorijama, a očekuje je disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti.

Oko 4.30 sati u četvrti Njivice u Šibeniku došlo je do prometne nesreće kada je vozačica, izvan službe, upravljala vozilom riječkih registracija i prouzročila materijalnu štetu, izvijestila je PU šibensko-kninska.

Vozačica je izgubila nadzor nad vozilom, prešla u suprotni trak i zabila se u zaštitnu metalnu ogradu Hrvatskih cesta.

Trijeznila se u prostorima policije

Osim materijalne štete, nije bilo teže ozlijeđenih osoba.

"Službenica je do otrežnjenja bila smještena u posebne policijske prostorije", izvijestili su iz šibenske policije.

Vozačici je izdan obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 872,27 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od dva mjeseca. Protiv nje bit će pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti. sukladno odredbama Zakona o policiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija o božićnoj noći u Zagrebu: 'Nije bilo puno poziva, ali kada zovete 192...'

šibenikSlužbenicaPrometna NesrećaUtjecaj Alkohola
