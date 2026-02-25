FREEMAIL
VIRALNI INCIDENT /

Dramatičan trenutak u kafiću: Slavni glumac izgubio živce nakon provokacija tiktokera

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Video koji kruži internetom izazvao je brojne reakcije i rasprave javnosti

25.2.2026.
8:38
Hot.hr
Srecko Niketic/PIXSELL
Glumac i redatelj Dragan Bjelogrlić (62), poznatog i po ulozi u popularnom filmu Svadba, našao se u središtu incidenta koji se proširio društvenim mrežama nakon što je fizički reagirao na mladića koji ga je snimao u kafiću.

Sukob zbog snimanja

Prema dostupnoj snimci, Bjelogrliću je prišao TikToker Aleksandar Šulc, te ga počeo snimati i provocirati. Glumac je u početku mirno odgovarao, vjerujući da mu je prišao obožavatelj.

Nakon što je shvatio da se radi o provokaciji, naglo je ustao i mladiću oduzeo mobitel iz ruku kako bi prekinuo snimanje. Video se ubrzo proširio internetom i izazvao brojne reakcije korisnika društvenih mreža.

Reakcije javnosti

Snimka je izazvala niz komentara i polemika, a mnogi su izrazili šok zbog ponašanja poznatog glumca. Dio korisnika podsjetio je i na raniji incident zbog kojeg je glumac već bio osuđen.

Naime, Viši sud u Beogradu izrekao mu je uvjetnu kaznu zatvora od šest mjeseci s rokom kušnje od dvije godine zbog nasilničkog ponašanja. Presuda se odnosila na događaj iz kolovoza 2021. godine, kada je više puta udario redatelja Predraga Antonijevića.

