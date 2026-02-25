Krvavi sport! Ovo još nije viđeno u Hrvatskoj: 'Iznenadio sam se, kao kad igraju Vatreni'

UŽIVO

Borci Muay Thai Academyja, poznatog kluba tajlandskog boksa, u srijedu ulaze u ring na kultnom Chinnarach Muay Thai stadionu na Tajlandu. Po prvi put u Hrvatskoj jedan news portal streamat će turnir u tajlandskom boksu sa Koh Phangan otoka, poznatom i kao otok tajlandskog boksa. Radi se o Fight Nightu na Chinnarachi Muay Thai stadionu.

Ovaj turnir, koji počinje u 15.00 po hrvatskom vremenu, ima kultni status i veliki značaj u muay thai svijetu. Već mjesec dana, borci Muay Thai Academy intenzivno treniraju pod stručnim vodstvom dvostrukog svjetskog prvaka, slavnog muay thai borca Suchina Kanjasuwana, pripremajući se za ovaj iznimno zahtjevan izazov. Trener Sandrino Starčević tvrdi nam da su njegovi borci potpuno spremni, opušteni i fokusirani za najveći izazov dosad. Očekuje nas prava borilačka večer koja će oduševiti sve ljubitelje tajlandskog boksa.

Foto: Muay Thai

"Fight Night noći na Koh Phangan otoku su poput blagdana. Svi kafići upale televizore i gledaju event. Baš svi. Ukoliko ljudi ne mogu doći na stadion, jer ljudi rade, obaveze i to, onda gledaju na TV-u. Kad sam prvi put to vidio još prije, ostao sam iznenađen. Gdje god dođeš, u koji god kafić uđeš, pokraj koje kuće prođeš, na terasama, unutar kafića, u dvorištima kuća, svi gledaju event. Možemo to usporediti s praćenjem hrvatske nogometne reprezentacije na velikim natjecanjima. Doslovno, kao kad kod nas igra Hrvatska na Svjetskom prvenstvu ili na Euru. To je takva razina zanimanja na otoku. Vjerujem u svoje borce, spremni su, ali isto tako svjestan sam da će ovo za njih biti jedna sasvim nova dimenzija, drugačija razina. S takvim borcima, publikom, atmosferom, nikad se nisu susreli. Toga nema u Europi", tvrdi za portal Net.hr Sandrino Starčević.

Fight Card

Ivan Beber - Pechami (67 kg)

Bit će to pravi test protiv Pechmaija, iskusnog borca s više od 150 profesionalnih mečeva. Ivan će se suočiti s izazovom u kojem je ključna izdržljivost i iskustvo.

Jan Vidulin - Mon Khoo (do 60 kg)

Poznato ime domaćim fanovima, Jan će odmjeriti snage s Mon Khoom, trenerom u Venum Training Campu. Očekuje nas prava tehnička borba, gdje će taktika i borilački IQ biti presudni faktori.

Ivan Anđelović - Joe (80 kg)

Snažna i dinamična borba očekuje nas u meču protiv njemačkog borca. Bit će to pravi test za Ivana, koji se priprema za borbu visokog tempa i intenziteta.

Josip Kovačević - Pechsamauth (75 kg)

Josip će imati svoj profesionalni debi protiv Pechsamutha. O ovom protivniku zasad ne znamo mnogo, no upravo to dodaje dodatnu dozu misterije i uzbuđenja ovoj borbi.

POGLEDAJTE VIDEO: Sportski su osvojili Tajland i sad poručuju: 'Želimo tu graditi priču, ali nedostaje mečeva'