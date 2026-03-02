Marko Škugor o novoj pjesmi, koncertima i očinstvu: 'Supruga drži našu malu tvrđavu dok me nema'

Marko Škugor, 36-godišnji Šibenčanin, je jedan od najpoznatijih hrvatskih tenora kojeg često nazivaju i "Hrvatski Jose Carreras", a trenutno prolazi kroz posebno intenzivno razdoblje. I privatno i poslovno. Nedavno je dobio treće dijete, kćerkicu Maris, a pred njim je i niz koncerata. U Osijeku na koncertu povodom Dana žena nastupit će 5. ožujka, dok će zagrebačka publika uživati u njegovom nastupu 7. svibnja u Lisinskom.

Foto: Privatna arhiva/ Marko Škugor

Škugor je nedavno objavio i novu pjesmu koju je publika odlično primila, a u razgovoru za NET.hr otkrio je kako pronalazi inspiraciju za skladbe, što čeka publiku u nadolazećim koncertima te kako usklađuje obiteljski i profesionalni život.

U četvrtak vas čeka rasprodani koncert u u dvorani Franjo Krežma u Osijeku, a zatim i u Zagrebu u Lisinskom. Tu su koncerti i na drugim mjestima. Što publika može očekivati?

Publika u Osijeku može očekivati jednu jako emotivnu, ali i snažnu večer. Koncert "U dvoje" gdje smo samo maestro i ja, samo glas i klavir, gdje se svaka riječ i svaka nota još jasnije čuju. Koncert u KD Vatroslava Lisinskog u Zagrebu bit će zaokružena glazbena priča – produkcijski bogatiji, s posebnim aranžmanima, nekim novim pjesmama u repertoaru i trenutkom intime kakav ta dvorana zaslužuje.

Foto: Privatna arhiva/ Marko Škugor

Objavili ste novu pjesmu "U dvoje dočekane zore". Publika ju je odlično primila. Što vas je inspiriralo u stvaranju ove skladbe?

Ova pjesma je nastala 27.06.2025. u hotelskoj sobi dok sam čekao nastup u mjestu Stinatz. Tišina prije koncerta, daleko od doma...i misao kako ponekad ljudi podijele baš sve - riječi, snove, godine... a na kraju ostanu samo uspomene i te u dvoje dočekane zore.

Kako uspijevate uskladiti obiteljski život i zahtjevan tempo nastupa, odnosno kako balansirate između karijere i velike obitelji?

Nije uvijek jednostavno, ali prioritet je jasan – obitelj je temelj. Supruga Ivana i ja puno razgovaramo i sve planiramo. Kada znam da slijedi intenzivnije razdoblje koncerata, trudim se dane prije i poslije maksimalno posvetiti djeci. Važno mi je da, bez obzira na obveze, budem prisutan – ne samo fizički nego i srcem.

Vaša kćerkica prva je beba rođena u Hrvatskoj 2026. godine. Jeste li tada bili svjesni koliko je taj trenutak poseban i simboličan?

U tom trenutku bio sam samo tata. Sve ostalo bilo je sporedno. Tek kasnije, kad su krenule čestitke i mediji, shvatio sam simboliku tog trenutka. No za mene je to prije svega bio trenutak čiste ljubavi i zahvalnosti Bogu na daru života.

Kao i kod rođenja sinova, bili ste i ovaj put na porodu, a svojoj ste kćeri čak i zapjevali. Kako ste proživjeli taj emotivni trenutak i kako ste se odlučili za ime Maris?

To je bio jedan od najemotivnijih trenutaka u mom životu. Ime Maris nosi simboliku mora, a kako bi moja supruga rekla - nama je duša more. Htjeli smo ime koje zvuči nježno, a snažno – baš onako kako je ona došla na svijet.

Osim Maris imate i dva sina. Kako su starija braća dočekala malu seku?

Andrija i Petar su je dočekali s nevjerojatnom nježnošću. Iskreno, iznenadili su me koliko su zaštitnički nastrojeni. Od prvog dana osjećaju da je to njihova mala princeza.

Kako se odnose prema njoj? Pomažu li?

Pomažu više nego što sam očekivao. Donesu pelenu, dodaju bočicu, paze da ne bude preglasno. Naravno, oni su i dalje dječaci puni energije, ali kad je riječ o seki – tu su vrlo ozbiljni.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Sada ste otac troje djece. Kako vas je očinstvo promijenilo kao čovjeka i umjetnika?

Očinstvo me učinilo strpljivijim i zahvalnijim. Kao umjetnik, postao sam dublji – emocije koje pjevam sada su još stvarnije. Kad pjevam o ljubavi, obitelji ili žrtvi, to više nije samo interpretacija, nego iskustvo.

Kako djeca reagiraju kad se vratite s puta? Koliko najduže dana izbivate i kako se supruga s tim nosi?

Najljepši dio svakog putovanja je povratak kući. Taj zagrljaj briše sav umor. Trudim se da izbivanja ne traju dugo – rijetko kad prođe više od nekoliko dana a da se vidimo. Ako i moram dulje, svakodnevno se čujemo i radimo video pozive.

Ivana je moj oslonac. Bez njezine snage i razumijevanja ovo ne bi bilo moguće. Ona drži našu malu tvrđavu dok mene nema.

Kakvi su vam planovi za ljeto - i poslovni i privatni?

Ljeto će biti radno, s puno koncerata diljem Hrvatske i regije, ali planiramo i obiteljski odmor – nekoliko dana samo za nas, bez rasporeda i pozornice. Ti trenuci pune baterije i daju novu inspiraciju za sve što dolazi.

