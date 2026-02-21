Hrvatski borci iz zagrebačkog kluba Muay Thai Academy treniraju u Tajlandu: 'Ovdje se lomi ego'

Dok većina sportaša pripreme odrađuje u poznatom okruženju, četvorica boraca iz zagrebačkog kluba Muay Thai Academy odlučila su otići ravno u kolijevku sporta – Tajland. Pod vodstvom trenera Sandrina Starčevića, Matej Anđelović, Ivan Beber, Josip Kovačec i Jan Vidulin svakodnevno prolaze režim koji testira i tijelo i karakter.

Treninzi traju i po dva sata dnevno, u uvjetima visoke temperature i vlage. Sparinzi su intenzivni, kondicijski dio nemilosrdan, a tempo ne popušta. No, kako ističu iz tima, fizički napor samo je dio priče.

“Ovdje se prvo slomi ego, a tek onda tijelo,” govori trener Sandrino Starčević prije nego nastavlja: “Nakon nekoliko dana vidim tko je došao po iskustvo, a tko je došao po promjenu.”

Idealna borba i stvarnost kampa

U razgovorima s borcima često se spominje vizija idealne borbe — dominacija runda po runda, kontrola tempa, tehnički nokaut. No stvarnost tajlandskog kampa brzo briše romantičnu sliku sporta. Matej Anđelović ističe kako je najveća razlika u mentalnom pritisku:

“Ovdje nema komfora. Nema publike, nema podrške sa strane. Sam si sa sobom i svojim granicama.”

Ivan Beber dodaje kako disciplina postaje važnija od talenta:

“Možeš biti talentiran, ali ako nisi spreman izdržati kad postane teško, to se ovdje odmah vidi.”

Foto: Privatna galerija/Muay Thai Academy

Novo iskustvo

Osim fizičkog izazova, borci se suočavaju i s emocionalnim aspektom boravka daleko od Hrvatske. Nedostaju obitelj, prijatelji i svakodnevne navike. Josip Kovačec priznaje da su prvi dani bili psihički najteži, dok Jan Vidulin naglašava kako upravo ta izolacija donosi najveći rast:

“Kad nema distrakcija, prisiljen si suočiti se sa sobom.”

Trener Starčević otvoreno poručuje da ovakav kamp nije za svakoga.

“Najčešće ne odustanu oni bez talenta, nego oni koji ne mogu podnijeti da nisu odmah najbolji. Šampiona ne mogu stvoriti ako on to već nema u sebi. Ja mogu samo izvući maksimum.”

Borci iz Muay Thai Academy u Zagreb će se vratiti fizički spremniji, ali ono što naglašavaju važnije je od forme — mentalna čvrstoća.

Jer, kako kažu, iz Tajlanda se ne vraćaš isti.