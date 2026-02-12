FREEMAIL
Povijesni okršaj /

Hrvatski borci nalaze se na Tajlandu kako bi pokazali svoje vještine protiv majstora popularnog sporta

Foto: Muay Thai Academy

Ovo je velika prilika za hrvatske borce koji imaju priliku pokazati svoje znanje protiv majstora sve popularnije borilačke vještine, koja se ponekad naziva i tajlandski boks.

12.2.2026.
17:01
Sportski.net
Muay Thai Academy
U okruženju sunca, palmi i džungle, hrvatski borci već 20 dana treniraju u kampu muay thaija Chinnarach na tajlandskom otoku Koh Phanganu. Otok je poznat po snažnoj borilačkoj sceni – broji 13 dvorana i pet stadiona – te je važno mjesto za sve koji žele učiti i natjecati se u ovom sportu.

Hrvatsku predstavljaju borci iz kluba Muay Thai Academy: Jan Vidulin (60 kg), Ivan Beber (67 kg) i Josip Kovačec (75 kg), a uskoro im se pridružuje i Matej Anđelović (81 kg). S promotorima je po prvi put dogovoren službeni okršaj hrvatskih boraca protiv domaćih Tajlanđana, što je značajan iskorak za klub i hrvatski muay thai. 

Ekipa trenira pod vodstvom trenera Sandrina Starčevića, uz kojeg je na pripremama i pomoćni trener Borna Smrk. Domaći treneri izuzetno cijene Starčevićev rad jer njegovi borci već godinama dolaze na Tajland, nastupaju na lokalnim stadionima i svojim borbama redovito privlače publiku. Kontinuitet dolazaka i ozbiljan pristup radu donijeli su klubu poštovanje u tajlandskoj borilačkoj zajednici.

"Trenira se četiri sata dnevno, intenzitet je visok, ali dečki su u dobroj formi. Ima sitnih ozljeda, što je normalno u završnim pripremama, no zasad sve ide po planu“, poručuju iz tima.

Dolazak na Koh Phangan ove je godine bio posebno emotivan. U dvorani ih je dočekala hrvatska zastava koja ponosno vijori ispred svih, što je za borce i cijelu ekipu bila velika čast i potvrda poštovanja koje su stekli tijekom godina.

Festival tajlandskog boksa započinje 26. veljače i okupit će niz domaćih i međunarodnih boraca. Hrvatski predstavnici spremni su za nove izazove, svjesni da ih očekuju zahtjevni protivnici, ali i prilika da još jednom pokažu kvalitetu rada Muay Thai Academyja na međunarodnoj sceni.

Muay Thai AcademyMuay Thai
