Hrvatski borci nalaze se na Tajlandu kako bi pokazali svoje vještine protiv majstora popularnog sporta
Ovo je velika prilika za hrvatske borce koji imaju priliku pokazati svoje znanje protiv majstora sve popularnije borilačke vještine, koja se ponekad naziva i tajlandski boks.
U okruženju sunca, palmi i džungle, hrvatski borci već 20 dana treniraju u kampu muay thaija Chinnarach na tajlandskom otoku Koh Phanganu. Otok je poznat po snažnoj borilačkoj sceni – broji 13 dvorana i pet stadiona – te je važno mjesto za sve koji žele učiti i natjecati se u ovom sportu.
Hrvatsku predstavljaju borci iz kluba Muay Thai Academy: Jan Vidulin (60 kg), Ivan Beber (67 kg) i Josip Kovačec (75 kg), a uskoro im se pridružuje i Matej Anđelović (81 kg). S promotorima je po prvi put dogovoren službeni okršaj hrvatskih boraca protiv domaćih Tajlanđana, što je značajan iskorak za klub i hrvatski muay thai.
Ekipa trenira pod vodstvom trenera Sandrina Starčevića, uz kojeg je na pripremama i pomoćni trener Borna Smrk. Domaći treneri izuzetno cijene Starčevićev rad jer njegovi borci već godinama dolaze na Tajland, nastupaju na lokalnim stadionima i svojim borbama redovito privlače publiku. Kontinuitet dolazaka i ozbiljan pristup radu donijeli su klubu poštovanje u tajlandskoj borilačkoj zajednici.
"Trenira se četiri sata dnevno, intenzitet je visok, ali dečki su u dobroj formi. Ima sitnih ozljeda, što je normalno u završnim pripremama, no zasad sve ide po planu“, poručuju iz tima.
Dolazak na Koh Phangan ove je godine bio posebno emotivan. U dvorani ih je dočekala hrvatska zastava koja ponosno vijori ispred svih, što je za borce i cijelu ekipu bila velika čast i potvrda poštovanja koje su stekli tijekom godina.
Festival tajlandskog boksa započinje 26. veljače i okupit će niz domaćih i međunarodnih boraca. Hrvatski predstavnici spremni su za nove izazove, svjesni da ih očekuju zahtjevni protivnici, ali i prilika da još jednom pokažu kvalitetu rada Muay Thai Academyja na međunarodnoj sceni.
