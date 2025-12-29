Tragičan požar u Varaždinu: Zbog žara cigarete život izgubila 93-godišnja žena

U Varaždinu je u nedjelju oko 21.30 sati izbio požar u stambenoj zgradi u Vukovarskoj ulici. U tragediji je smrtno stradala 93-godišnja žena, izvjestila je PU varaždinska.

Očevidom je utvrđeno da je požar izbio u stanu na sedmom katu zgrade, u kojem je 93-godišnjakinja živjela sama. Uzrok požara bio je otvoreni plamen, odnosno žar cigarete. Zbog toga je došlo do zapaljenja vunenog pokrivača, a požar se potom proširio na gorive dijelove trosjeda na kojem je žena spavala i zahvatio njezinu odjeću i tijelo, što je dovelo do njezine smrti.

Na mjesto događaja izašli su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Varaždin koji su nasilno otvorili vrata stana te ugasili požar. Također je na mjesto događaja pristupio i mrtvozornik koji je konstatirao smrt te je tijelo nesretne žene po dovršenom očevidu predano članovima obitelji.

