FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŽIVJELA JE SAMA /

Tragičan požar u Varaždinu: Zbog žara cigarete život izgubila 93-godišnja žena

Tragičan požar u Varaždinu: Zbog žara cigarete život izgubila 93-godišnja žena
×
Foto:

Zbog žara cigarete došlo je do zapaljenja vunenog pokrivača, a požar se potom proširio na gorive dijelove trosjeda na kojem je žena spavala i zahvatio njezinu odjeću i tijelo

29.12.2025.
13:58
Andrea Vlašić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Varaždinu je u nedjelju oko 21.30 sati izbio požar u stambenoj zgradi u Vukovarskoj ulici. U tragediji je smrtno stradala 93-godišnja žena, izvjestila je PU varaždinska.

Očevidom je utvrđeno da je požar izbio u stanu na sedmom katu zgrade, u kojem je 93-godišnjakinja živjela sama. Uzrok požara bio je otvoreni plamen, odnosno žar cigarete. Zbog toga je došlo do zapaljenja vunenog pokrivača, a požar se potom proširio na gorive dijelove trosjeda na kojem je žena spavala i zahvatio njezinu odjeću i tijelo, što je dovelo do njezine smrti.

Na mjesto događaja izašli su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Varaždin koji su nasilno otvorili vrata stana te ugasili požar. Također je na mjesto događaja pristupio i mrtvozornik koji je konstatirao smrt te je tijelo nesretne žene po dovršenom očevidu predano članovima obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO: Neprospavana noć za obitelj Rajzl: 'Da samo zaspali ne bi bio nitko živ do jutra...'

PožarVaraždinStaricaCigareta
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŽIVJELA JE SAMA /
Tragičan požar u Varaždinu: Zbog žara cigarete život izgubila 93-godišnja žena