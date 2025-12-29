FREEMAIL
BRUTALNO U VARAŽDINU /

Pušenje izazvalo kaos u kafiću: Noćni izlazak završio lomljenjem kostiju

Pušenje izazvalo kaos u kafiću: Noćni izlazak završio lomljenjem kostiju
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Redar je djevojku više puta upozorio, ali ona se oglušila

29.12.2025.
13:50
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Shutterstock/Ilustracija
Četrdesetogodišnji redar više je puta upozorio 25-godišnjakinju da se u ugostiteljskom objektu ne smije pušiti, no ona je to ignorirala, nakon čega je muškarac prišao djevojci s leđa i uhvatio je za kosu. Djevojka je pala, a redar ju je odvukao van.

Drama u tom varaždinskom objektu ipak nije završila. Naime, ona se vratila, a muškarac ju je ponovno uhvatio za kosu i lijevu ruku, ponovno izbacio i pritisnuo svojim tijelom.

Stigla je ekipa Hitne pomoći, a djevojku su odveli u varaždinsku bolnicu gdje su utvrdili da ima slomljeno lijevo rame i lijevu nadlakticu, kao i ogrebotine na desnoj šaci.

Kako je objavila varaždinska policija, njezine ozljede okvalificirane su kao teže. Nakon što su joj pružili pomoć, puštena je iz bolnice. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim redarom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede na štetu 25-godišnjakinje.

Proveli su i alkotestiranje – kod djevojke je utvrđeno 1,19 promila, a 40-godišnjak nije bio pod utjecajem alkohola.

On je po dovršenom kriminalističkom istraživanju, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

