Lando Norris je novi svjetski prvak, ali oko jedne stvari će se i dalje raspravljati

Lando Norris novi je svjetski prvak Formule 1. Trećim mjestom u Abu Dhabiju osigurao je dovoljno bodova da sezonu završi s tek dva boda prednosti ispred Maxa Verstappena, čime je zaključio jednu od najdramatičnijih kampanja u modernoj F1 eri.

Ipak, sama utrka ostala je nedorečena. Ono što smo očekivali kao epski obračun trojice kandidata pretvorilo se u prilično mirnu procesiju: Oscar Piastri je već na startu preskočio Norrisa, Verstappen je odvozio rutinski, gotovo bez pritiska s leđa, a jedini trenutak koji je donio tračak adrenalina bio je Norrisov napad na Tsunodu. Čim je došao iza japanskog vozača – Red Bullov bolid bio je potpuno beskoristan, ali opet što očekivati od vozača da se bori za tvoju momčad, kad si ga već degradirao za iduću sezonu.

Sve o Formuli 1. čitajte putem portala Net.hr

Verstappen je otvoreno govorio da očekuje pomoć drugih bolida, no Mercedes je podbacio. George Russell odvezao je jednu od svojih lošijih utrka, a ni Charles Leclerc nije mogao odigrati ulogu koju je Red Bull priželjkivao. Ipak, unatoč svemu, Verstappen je sezonu završio s najviše pobjeda, dokaz da je, kad je njegov dan, i dalje najbolji vozač na planeti. Ali naslov se ne osvaja samo pobjedama.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Red Bull je početkom sezone djelovao ranjivo kao nikad ranije. Max sam priznaje da nije očekivao da će u Abu Dhabiju uopće biti u igri, što dodatno naglašava koliko je njegov povratak bio impresivan. Čak ni njegov otac Jos nije vjerovao u ovakav rasplet jer vozi utrke diljem Afrike. Pa ipak, ostaje ono klasično F1 „što bi bilo kad bi bilo“ – kako bi izgledala sezona da su Španjolska i Austrija završile drukčije? Bi li se Verstappen danas pitao bi li izgubio naslov zbog jednog lošeg poteza u Španjolskoj ili nesretnog incidenta s Antonellijem u Austriji?

S druge strane, McLarenova priča bila je nešto posebno. Bolid iz Wokinga postao je čudo sezone, ali Norris je odradio ono što se od Piastrija očekivalo, a to je da izdrži pritisak. Nakon Azerbajdžana Australac više nije bio onaj dominantni Piastri iz ranijih mjeseci, dok je Max pretvorio svaki tuđi propust u vlastitu priliku.

Sljedeće godine gledajte Formulu 1 na programu RTL-a

Norris je bio i ostao vozač pod povećalom. Od rane karijere, odlukama poput one o Rusiji, te sumnjama je li mentalno dovoljno jak za vrh, mnogi su osporavali njegov karakter. No ove je sezone pokazao stabilnost i hladnokrvnost kada je to bilo potrebno. Vožnja u Abu Dhabiju bila je šampionska – hladna, pametna, taktički čista. Sada je na njemu da dokaže kako ovaj naslov nije samo plod dobrog bolida, nego početak ere u kojoj može konkurirati i za još veće stvari.

McLaren je čekao 17 godina da ponovno podigne vozačku krunu. I dok slave Landa, pitanje koje će visjeti u zraku zauvijek ostaje isto:

„A što bi bilo da je Verstappen sjedio u drugom McLarenu?“ Mnogi znaju odgovor na to pitanje...

POGLEDAJTE VIDEO: Blažičko o nevjerojatnoj završnici F1 sezone: 'Ako on postane prvak, neće biti dobro'