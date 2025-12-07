Drama u Abu Dhabiju: Lando Norris odlazi prvi u pit stop! Slijedi odgovor ostalih...

Velika Nagrada Abu Dhabija: 17/58

1. Max Verstappen 1.29.413 (M)

2. Oscar Piastri + 1.818 (H)

3. Esteban Ocon + 20.831 (M)

17. Evo prve velike odluke, McLaren je odlučio poslati Landa Norrisa u pit stop, koji je izašao na 11.mjestu ali je u idućem krugu i pol prestigao i Sainza i Antonellija i trenutno je na sedmom mjestu i čeka napad na Lance Strolla...

16. krug: Očekuje se kako će Hard guma izdržati do 45 krugova, stoga Russellov odlazak u pit ima smisla...

14. krug: Piastri se i dalje drži blizu Verstappena, dok Norris je sada preko 3 i pol sekunde iza Piastrija, vidimo prve odlaske u boxove, Russell, Hadjar, Bearman i Gasly su otišli, sada je lopta na McLarenovom dijelu terena i vidjeti ćemo što su smilili za njihove promjene guma.

11. krug: Landov inžinjer javio je svom vozaču kako Landove gume izgledaju trenutno očuvanije, vidjeti ćemo u nastavku kakvu strategiju su oba bolida pripremili, za sada znamo da imaju jednako stare gume sva trojica. U međuvremenu Norris je napravio prednost nad Leclercom od čak 1.4 sekunde, što je sa defanziven strane jako važno, pošto sada je siguran kako vozač Ferrarija ne može aktivirati DRS iza njega...

Deveti krug: Javio se i inžinjer Oscara Piastrija koji mu je javio, kako je potrebno krenuti stvarti pritisak na Verstappena. U nastavku kruga vidjeli smo Hamiltona, Hulkenberga i Albona koji su prvi ušli u pit stop promjeniti soft gume za hard!

Sedmi Krug: Vidjeli smo kako se javio i Maxom inžinjer kako su potvrdili da treba bolid ić na plan vožnje na dugu stazu! Ostatak grida trenutno veozi kao u vjenčanoj koloni i dalje vidimo sve unutar jedne sekunde jedan od drugih. Pošto takozvani DRS-train drži sve u liniji.

Peti Krug: Landu se javio njegov inžnjer i čuli smo u razgovoru kako je za Mclarenovog vozača plan A strategija kojom će se mjeriti u utrci. Što se tiće ostatka grida, George Russel iz Mercedesa imao je težak start gdje je izgubio nekoliko sekundi u startu, Lewis Hamilton se podigao na 13. mjesto sa svog originalnog 16.

Treći krug: Nakon prvog Mclarenovog dvoboja kojeg smo vidjeli, u nastavku sva trojica drže se trenutne strategije, iako u trenutku pisanja Verstappen je u prednosti nad Piastrijem čak dvije sekunde, dok je Norris od Piastria 1,3 sekunde u zaostatku, ali važno je napomenuti kako je LeClerc samo sekundu od Norrisa i možemo uskoro vidjeti i napad Monegažanina

Prvi krug: Zanimljive scene vidjeli smo u prvom krugu, Max Verstappen je u prvi zavoj ušao prije dvojica iz McLarena, Max je ušao kao prvi, Lando kao drugi i Piastri kao treći, li u nastavku u trećem sektoru vidjeli smo prvi važan duel kada je sa vanjske strane Piastri prestigao Norrisa! Verstappen i Norris voze na medium gumama

Počela utrka!

Posljednji bolidi su se smjestili i sve je spremno...

Započeo je formacijski krug! Temperatura staze je 31 stupanj, momčadi su spremne

Stigli smo do kraja jedne od najdramatičnijih sezona u povijesti Formule 1, a završnica kakvu sport dugo nije vidio odigrat će se na kultnoj stazi Yas Marina u Abu Dhabiju. Oči cijelog motorsport svijeta uperene su u posljednju utrku, onu koja će odlučiti tko podiže naslov prvaka 2025.

Tri vozača ulaze u finale s matematičkim šansama za titulu. Lando Norris predvodi poredak s 408 bodova, iza njega je aktualni prvak Max Verstappen sa 396, dok Oscar Piastri, senzacija McLarena, vreba iz pozadine s 392 boda. Iako su sva trojica ove sezone ostvarila po sedam pobjeda, presudile su nijanse: Norris je upisao čak 17 postolja, Verstappen 14, a Piastri 15, detalji koji su na kraju oblikovali bodovni poredak.

Foto: David Davies, Pa Images/alamy/profimedia

Sve utrke Formule 1. od iduće sezone pratite na programu RTL-a i platforme Voyo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Situacija nevjerojatno podsjeća na 2010. godinu, kada su dva Red Bulla lovila jednog Ferrarija u velikom finalu. Samo što danas gledamo obrnutu sliku: dva McLarena napadaju jednog Red Bullovca. No, povijest nas uči da se ponekad pita i drugi bolid momčadi. Verstappenov prvi naslov 2021. obilježila je i ključna uloga Sergija Pereza, koji je u epskoj obrani protiv Hamiltona donio presudne sekunde svom momčadskom kolegi. Ove godine Red Bull na raspolaganju ima Yukija Tsunodu, koji vozi posljednju utrku u karijeri, barem za sada u F1.

Bez obzira na kalkulacije i scenarije, priča je jasna:

Lando Norris treba samo postolje.

Starta s drugog mjesta, u odličnoj poziciji da osvoji svoj prvi naslov u karijeri, prvi za McLaren još od Hamiltonove krune 2008.

Ipak, nikada ne treba podcijeniti Verstappena, koji je nevjerojatnom kasnosezonskom formom ponovno zakomplicirao prvenstvo i ulazi u Abu Dhabi kao vozač u naletu. S druge strane, Piastri čeka svoj trenutak iz sjene.

Bit će potrebno nešto doista spektakularno da Norris propusti svoju najveću priliku. Ali ako nas je ičemu naučila povijest Formule 1, to je da se u posljednjoj utrci nikada ništa ne može uzeti zdravo za gotovo.

Svi preduvjeti za povijesni spektakl su tu. Abu Dhabi čeka, a s njim i novi prvak svijeta. Jučerašnju situaciju iz kvalfiikacija pogledajte OVDJE, a startni poredak izgleda ovako:

Foto: Screenshoot/ Sofa Score

POGLEDAJTE VIDEO: Blažičko o nevjerojatnoj završnici F1 sezone: 'Ako on postane prvak, neće biti dobro'