Što je ovo!? Hamilton se pojavio u posebnom outfitu i satu vrijednom više od milijun dolara

Posljednja utrka sezone Formule 1 u Abu Dhabiju je u tijeku i traje velika borba za naslov između Landa Norrisa, Maxa Verstappena i Oscara Piastrija.

Brojni poznati su privukli pažnju svojim dolaskom na Veliku nagradu što možete vidjeti u našoj galeriji OVDJE. Ipak, mnogi su ostali u čudu kada su vidjeli Lewisa Hamiltona i njegov outfit u kojem se pojavio na gridu u Abu Dhabiju. Hamilton je stigao u, za njega kreiranom, outfitu Diora.

Foto: Diogo Cardoso/defodi Images/profimedia

Foto: Lapeyre Antoine/abaca/shutterstock Editorial/profimedia

Hamilton je nosio i sunčane naočale vrijedne 151 dolar i bisernu ogrlicu vrijednu 700 dolara. Ono što je imao na zapešću ipak je posebno vrijedno. Na zapešću je nosio sat Richard Mille RM 43-01 s ručnim navijanjem i tourbillon kronografom marke Scuderia Ferrari, vrijedan otprilike 1,3 milijuna dolara, piše Motorsport.

