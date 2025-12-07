FREEMAIL
Što je ovo!? Hamilton se pojavio u posebnom outfitu i satu vrijednom više od milijun dolara

Što je ovo!? Hamilton se pojavio u posebnom outfitu i satu vrijednom više od milijun dolara
Foto: Lapeyre Antoine/abaca/abaca Press/profimedia

Mnogi su ostali u čudu kada su vidjeli Lewisa Hamiltona i njegov outfit

7.12.2025.
14:16
Sportski.net
Lapeyre Antoine/abaca/abaca Press/profimedia
Posljednja utrka sezone Formule 1 u Abu Dhabiju je u tijeku i traje velika borba za naslov između Landa Norrisa, Maxa Verstappena i Oscara Piastrija

Utrku iz Abu Dhabija pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr OVDJE.

Brojni poznati su privukli pažnju svojim dolaskom na Veliku nagradu što možete vidjeti u našoj galeriji OVDJE. Ipak, mnogi su ostali u čudu kada su vidjeli Lewisa Hamiltona i njegov outfit u kojem se pojavio na gridu u Abu Dhabiju. Hamilton je stigao u, za njega kreiranom, outfitu Diora

Foto: Diogo Cardoso/defodi Images/profimedia

Formula 1 od sljedeće godine na RTL-u i platformi VOYO!

Foto: Lapeyre Antoine/abaca/shutterstock Editorial/profimedia

Hamilton je nosio i sunčane naočale vrijedne 151 dolar i bisernu ogrlicu vrijednu 700 dolara. Ono što je imao na zapešću ipak je posebno vrijedno. Na zapešću je nosio sat Richard Mille RM 43-01 s ručnim navijanjem i tourbillon kronografom marke Scuderia Ferrari, vrijedan otprilike 1,3 milijuna dolara, piše Motorsport.

POGLEDAJTE VIDEO: Blažičko o nevjerojatnoj završnici F1 sezone: 'Ako on postane prvak, neće biti dobro'

