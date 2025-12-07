Brojni poznati stigli su na F1 spektakl! Pažnju krale zanosne djevojke glavnih zvijezdi

Sve je spremno za veliki rasplet u jednoj od najuzbudljivih sezona u povijesti Formule 1. VN Abu Dhabija odlučit će o prvaku za ovu sezonu.

Vodi se veliki troboj između Landa Norrisa, Maxa Verstappena i Oscara Piastrija.

Bez obzira na kalkulacije i scenarije, priča je jasna:

Lando Norris treba samo postolje. Starta s drugog mjesta, u odličnoj poziciji da osvoji svoj prvi naslov u karijeri, prvi za McLaren još od Hamiltonove krune 2008. Ipak, nikada ne treba podcijeniti Verstappena, koji je nevjerojatnom kasnosezonskom formom ponovno zakomplicirao prvenstvo i ulazi u Abu Dhabi kao vozač u naletu. S druge strane, Piastri čeka svoj trenutak iz sjene.

Bit će potrebno nešto doista spektakularno da Norris propusti svoju najveću priliku. Ali ako nas je ičemu naučila povijest Formule 1, to je da se u posljednjoj utrci nikada ništa ne može uzeti zdravo za gotovo.

