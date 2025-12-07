FREEMAIL
OKTANSKI CIRKUS /

Brojni poznati stigli su na F1 spektakl! Pažnju krale zanosne djevojke glavnih zvijezdi

Brojni poznati stigli su na F1 spektakl! Pažnju krale zanosne djevojke glavnih zvijezdi
Foto: Sara Ruffoni/zuma Press/profimedia
Flavy Barla, djevojka Estebana Ocona.
1 /24
Sve je spremno za veliki rasplet u jednoj od najuzbudljivih sezona u povijesti Formule 1. VN Abu Dhabija odlučit će o prvaku za ovu sezonu. 

Vodi se veliki troboj između Landa Norrisa, Maxa Verstappena i Oscara Piastrija

Sve o Formuli 1 čitajte na portalu Net.hr.

Bez obzira na kalkulacije i scenarije, priča je jasna:

Lando Norris treba samo postolje. Starta s drugog mjesta, u odličnoj poziciji da osvoji svoj prvi naslov u karijeri, prvi za McLaren još od Hamiltonove krune 2008. Ipak, nikada ne treba podcijeniti Verstappena, koji je nevjerojatnom kasnosezonskom formom ponovno zakomplicirao prvenstvo i ulazi u Abu Dhabi kao vozač u naletu. S druge strane, Piastri čeka svoj trenutak iz sjene.

Formula 1 od sljedeće godine na RTL-u i platformi VOYO!

Bit će potrebno nešto doista spektakularno da Norris propusti svoju najveću priliku. Ali ako nas je ičemu naučila povijest Formule 1, to je da se u posljednjoj utrci nikada ništa ne može uzeti zdravo za gotovo.

Brojni poznati fotografirani su u Abu Dhabiju uoči utrke, a opet su se svi okretali za djevojkama vozača. Sve pogledajte u fotogaleriji iznad.

Utrku iz Abu Dhabija pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr OVDJE.

7.12.2025.
13:48
Sportski.net
Sara Ruffoni/zuma Press/profimedia
Formula 1Vn Abu DhabiLando NorrisMax VerstappenOscar Piastri
Brojni poznati stigli su na F1 spektakl! Pažnju krale zanosne djevojke glavnih zvijezdi