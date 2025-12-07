Verstappen danas može napraviti nešto što nismo vidjeli odavno

Ove godine vozi se jedna od najuzbudljivijih sezona Formule 1 u povijesti – tri kandidata uoči posljednje utrke sezone mogu postati prvaci: dvojica kolega iz iste momčadi koji su sezonu podijelili gotovo na pola i jedan koji bi "iz niotkuda" mogao prestići obojicu, postići nešto što nismo vidjeli 15 godina i ući u povijest.

Naime, prema pisanju Telegrama, ako aktualni prvak Formule 1, koji u niti jednom trenutku ove sezone nije vodio na tablici, Max Verstappen osvoji titulu, to će biti prva titula nakon 15 godina koju je osvojio netko tko nije ni u jednom trenutku sezone vodio na prvenstvenoj tablici, budući da su se tijekom sezone na prvom mjestu nalazili McLarenovi vozači Oscar Piastri (većinom u prvom dijelu sezone) i Lando Norris (trenutno). Posljednji put da se to dogodilo bio je 2010., kada je Sebastian Vettel osvojio titulu s Red Bullom i postao najmlađi osvajač ikada.

Ako sada Verstappen ponovi taj podhvat, Nizozemac će uzeti peti naslov u nizu i time se izjednačiti s legendarnim Michaelom Schumacherom, koji je osvojio pet od sedam naslova u periodu od 2000. do 2004. godine. Verstappen bi pobjedom, osim izjednačenja po broju naslova u nizu, osvojio i svoj ukupno peti naslov, čime bi se izjednačio s Juanom Manuelom Fangiom na drugom mjestu po broju osvojenih titula i približio na "samo" dvije titule od Schumachera i njegovog najvećeg rivala, Lewisa Hamiltona.

Da bi Verstappenu to pošlo za rukom, mora pobijediti i nadati se da će Lando Norris završiti izvan top tri, ili biti drugi i nadati se Norrisovom završetku na osmom mjestu. Može biti i treći, ali tada Norris mora biti deveti. Dakle, šanse za Nizozemca su male, ali postoje. Pobjeda u kvalifikacijama mu garantira startnu poziciju u finalnoj utrci te nadu u čudo i ulazak u povijest.

