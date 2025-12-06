Završila najnapetija završnica godine: Max Verstappen ispred McLarena u posljednjoj utrci sezone

Q3:

Završni dio kvalifikacija sezone donio je iznimno napetu borbu u kojoj je Max Verstappen još jednom pokazao vrhunsku vožnju. Četverostruki svjetski prvak odvezao je krug 1:22.295, više od četiri desetinke brži od Landa Norrisa u prvom pokušaju. Važno je, ipak, naglasiti da je Norris tada vozio na već korištenim soft gumama, dok je Verstappen imao potpuno svježi set.

U jednom od ključnih trenutaka sesije, Yuki Tsunoda pružio je Verstappenu značajnu pomoć tako što mu je dao zavjetrinu u drugom sektoru. Iako se činilo da je riječ o planiranom potezu Red Bulla, u nastavku sesije momčad je odustala od daljnjeg korištenja takve strategije – Verstappen je u posljednjem izlasku na stazu izašao ispred Tsunode, čime je postalo jasno da neće biti dodatnih pokušaja “towa”.

Ulaskom u posljednju kvalifikacijsku rundu postalo je jasno da će borba za pole position biti iznimno izjednačena. Piastri je uspio rastaviti vodeći dvojac te se pozicionirati između Verstappena i Norrisa, dok je George Russell ostvario tek peto vrijeme nakon prvog pokušaja. Verstappenov krug bio je impresivan, ali za pole position mu je bilo potrebno još malo sreće – prije svega nada da će se Norris suočiti s pritiskom i izgubiti nekoliko ključnih desetinki.

U završnim minutama Verstappen nije dobio nikakav dodatni “tow”, no unatoč tome opet je uspio popraviti svoje vrijeme. Istodobno, oba vozača McLarena pokušala su odgovoriti, no u prva dva sektora nisu uspjela nadmašiti Verstappenove međuvremene. Time je postalo jasno da pole position ostaje u rukama Red Bullova vozača.

Verstappen je tako osvojio prvo startno mjesto za Veliku nagradu Abu Dhabija, završivši 0.201 sekundu ispred drugoplasiranog Norrisa, dok je Piastri zauzeo treću poziciju. George Russell završio je četvrti, što će imati važan utjecaj na sutrašnju borbu za naslov jer prema trenutačnom poretku, Norris još uvijek drži prednost u ukupnom prvenstvu.

Završnica kvalifikacija tako je dala Verstappenu idealnu startnu poziciju, ali i otvorila scenarij u kojem naslov prvaka i dalje ostaje neizvjestan. McLaren i dalje kontrolira svoju sudbinu, dok će Red Bull očekivati savršen nastup i stratešku utrku kako bi Verstappen ostao u igri.

Q2:

Nakon šokantnog ispadanja Lewisa Hamiltona u prvom dijelu kvalifikacija, drugi segment (Q2) započeo je u nešto mirnijem, ali taktički napetom ritmu. Max Verstappen prvi je izišao na stazu, neko vrijeme vozio sam i odmah postavio konkurentno vrijeme, čime je dao ton nastavku borbe za ulazak u završni dio kvalifikacija.

Mercedes je u Q2 izgledao iznenađujuće snažno, no Red Bull se nije mogao osloniti na Ferrarijevu pomoć u borbi protiv McLarena. Hamiltonov rani oproštaj od kvalifikacija i Leclercova skromna forma, samo 10. mjesto na početku kvalifikacija jasno su pokazali da Scuderia nije u idealnoj formi. Charles Leclerc nakon trećeg slobodnog treninga istaknuo je kako je „jedina pozitivna stvar petka bila vožnja zajedno s bratom Arthurom“, što dovoljno govori o problemima u kojima se Ferrari nalazi.

Posebnu napetost u Q2 donio je Oscar Piastri. Nakon što je bio najbrži u Q1, našao se u neočekivano teškoj situaciji: završio je tek osmi, manje od desetinke sekunde iznad zone ispadanja. McLaren se tako našao pod pritiskom koji se nije očekivao nakon vrlo snažnog početka vikenda.

Pred završnicu sesije situacija se dodatno zakomplicirala. Svi vozači izašli su iz boksa u posljednje četiri minute, što je stvorilo gužvu u pitlaneu i zahtijevalo savršeno tempiranje za posljednji pokušaj. Upravo tada Leclerc uspijeva popraviti svoj krug i penje se sa 10. na privremeno peto mjesto, uklanjajući se iz opasnosti u posljednji trenutak.

Kada je Q2 zaključen, poredak eliminiranih izgledao je ovako: Oliver Bearman, Carlos Sainz, Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli i Lance Stroll. Antonelli se žalio na probleme sa stražnjim krajem bolida, što se vidjelo na stazi, no njegov momčadski kolega George Russell ostvario je potpuno suprotan rezultat, završio je sesiju kao najbrži.

Razlike na vrhu bile su iznimno tijesne. Russell je bio vodeći, Verstappen je zaostao samo 0,022 sekunde, dok je Lando Norris bio treći s manje od osam stotinki zaostatka. Takva blizina vremena nagovještava intenzivnu i izjednačenu borbu u završnom dijelu kvalifikacija.

Q3 će tako donijeti odlučujući obračun između Mercedesa, Red Bulla i McLarena, s Verstappenom i Norrisom kao glavnim kandidatima za pole position, ali i Russellom koji je iznenada ušao u krug najozbiljnijih prijetnji.

Q1:

Prvi dio kvalifikacija (Q1) za jednu od najvažnijih utrka posljednjih godina počeo je u izrazito napetoj atmosferi. Zeleno svjetlo na kraju boksa označilo je početak sesije u kojoj su vozači odmah izašli na stazu s jasnim pozicijskim planovima, svjesni koliko startna pozicija može utjecati na tijek sutrašnje utrke.

Najveći rani izazov dogodio se u Ferrarijevu garaži gdje je tehnički tim još uvijek dovršavao posljednje radove na bolidu Lewisa Hamiltona zbog nesreće iz trećeg slobodnog treninga. Ipak, sedmerostruki prvak na vrijeme se priključio kvalifikacijskoj sesiji. Zanimljivo je i to što su Hamilton i Pierre Gasly odlučili Q1 započeti na medium gumama, dok je većina grida odabrala soft komponentu, odluka koja se pokazala upitnom s obzirom na kasniji razvoj događaja.

Kako su se vremena počela nizati, Max Verstappen postavio je najbrži krug Q1 s rezultatom 1:23.325, što je iznenađujući pomak naprijed nakon što je dan ranije kritizirao tempo svog bolida. Pozornost je privukao i mladi Oliver Bearman koji je u Haasovom bolidu zauzeo drugo mjesto tijekom većeg dijela Q1, potvrđujući dobru formu iz trećeg treninga u kojem je završio odmah iza momčadskog kolege Estebana Ocona. Ipak, dok je Bearman bio pri vrhu, Ocon se našao u zoni ispadanja.

Društvo mu je činila grupa neočekivanih imena: Albon, Leclerc, Gasly i Colapinto. Posebno je iznenadilo što su Leclerc i Gasly koristili medium gume, što se u kontekstu konkurentnosti pokazalo kao rizičan i, čini se, neuspješan potez. Hamilton se u međuvremenu prebacio na soft gume te se kratkotrajno probio do petog mjesta, no ni taj potez nije bio dovoljan za prolazak u sljedeću rundu.

Kako se sesija bližila kraju, McLaren je demonstrirao snagu – Piastri i Norris završili su s najboljim međuvremenima, a Piastri je kao najbrži imao prednost od gotovo tri desetinke pred Verstappenom. Antonelli je zauzeo treće mjesto, potvrđujući dobru formu Mercedesova juniora.

Q1 je završio eliminacijom nekoliko velikih imena: Lewis Hamilton, Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly i Franco Colapinto oprostili su se od daljnjeg nastupa. Posebno je odjeknuo Hamiltonov rani izlazak, što dodatno otežava njegove izglede u ovoj kritičnoj fazi sezone.

Za McLaren je, međutim, završnica Q1 donijela razlog za zadovoljstvo: Piastri je izgledao iznimno uvjerljivo, dok je Norris bez većih poteškoća osigurao prolazak u Q2.

Najava

Uoči posljednje utrke sezone Formule 1 2025., atmosfera na stazi Yas Marina sve je napetija. Pitanje svih pitanja glasi: hoćemo li sutra dobiti novog svjetskog prvaka? Još uvijek ništa nije odlučeno, ali ulog nikada nije bio veći. Sve oči sada su uprte u kvalifikacije, koje će odrediti tko će u nedjelju krenuti iz najbolje moguće pozicije. Vidjeli smo tijekom dosadašnjih treninga kakva je situacija i jasno je da nas očekuje dramatičan rasplet.

Na početku trening sesije vozači su odmah izašli na stazu, što je odmah donijelo nekoliko rizičnih trenutaka u gustoj borbi za prostor. Max Verstappen prvi je postavio ozbiljnije vrijeme na tvrdoj komponenti guma, no ubrzo je Lando Norris uzvratio na mediumu. Carlos Sainz nakratko je preuzeo vodeću poziciju, ali je vrlo brzo izgubio primat kako su se staza i uvjeti popravili.

Kako je trening odmicao, vodeći timovi prešli su na soft gume i tek tada smo dobili realniju sliku odnosa snaga. Verstappen je nakratko zasjeo na vrh, no Norris je ponovno pronašao dodatnu brzinu i postavio najbrže vrijeme dana. U završnim minutama sesije Charles Leclerc je imao kratko izlijetanje, srećom bez ikakvih posljedica, a poredak se nakon toga više nije mijenjao. Norris je tako zaključio petak kao najbrži, potvrđujući odlično otvaranje posljednjeg trkaćeg vikenda godine.

Cijeli dan protekao je u znaku Landa Norrisa, vodećeg u ukupnom poretku, koji je ostvario najbrža vremena na oba slobodna treninga. Njegova forma izgleda impresivno, a brzina McLarena sugerira da bi upravo on mogao ući u odlučujuću utrku kao glavni favorit. Njegov najveći konkurent, Max Verstappen, završio je oba treninga kao drugi, ali uz određene rezerve. Tijekom prve sesije Verstappen je putem radija poručio da “nešto možda nije u redu s bolidom”, iako je kasnije ublažio zabrinutost tvrdeći da je „prilično zadovoljan“, ali svjestan da Red Bull mora pronaći još malo performansi do sutrašnjih kvalifikacija.

Treći kandidat za naslov, Oscar Piastri, imao je nešto lošiji dan. Prvi trening je propustio zbog pravila o nastupu mladih vozača, pa je njegov bolid preuzeo Pato O’Ward. Na drugom treningu nije uspio ostvariti visoko vrijeme i završio je tek na 11. mjestu. Piastri je nakon sesije priznao da se mučio s izvlačenjem maksimuma iz mekih guma u jednom brzom krugu, ali nije djelovao zabrinuto. Istaknuo je da je riječ o detaljima i da se bolid ponaša dobro, što mu daje optimizam uoči kvalifikacija.

