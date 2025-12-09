Zlatni Hrvat pobjegao od rukometa i postao majstor za namještaj: 'To je bio super potez'

Renato Sulić, jedan od najjačih i najboljih pivota svoje generacije, član zlatne rukometne reprezentacije iz Portugala 2003., danas živi životom daleko od sportskih terena. Iako je ispisao povijest hrvatskog rukometa, u medijima ga nema često. U ekskluzivnom razgovoru za podcast Net.hr-a "Maksanov korner", Sulić otkriva, između ostalog i čime se bavi nakon impresivne karijere, zašto je digao ruke od rukometa, te kako je sportske vještine zamijenio onim majstorskima, izrađujući vlastiti namještaj.

Drvena kuća u Gorskom kotaru kao iz bajke

Nakon što je s 41 godinom zaključio igračku karijeru, Renato Sulić vratio se kući i okrenuo potpuno novu stranicu. Rukometnu loptu zamijenio je obiteljskim životom, turizmom i brigom o impresivnom imanju u Gorskom kotaru. Drvena kuća koju Renato i supruga mu Maja imaju u Gorskom kotaru je kao iz bajke. Drvena kuća u planini, u tišini, okolo netaknuta priroda, čisti zrak, pogled nevjerojatan, pa još kad dođe snijeg, vi iz topline gledate u tu čarobnu bjelinu i odmarate oči i dušu. No, ima tu puno posla.

"Ta neka rukometna priča je iza mene, definitivno. Mogu vam reći da je ta knjiga zatvorena", odlučno je kazao Sulić. "Vratio sam se kući i krenuo u nekim drugim vodama. Neki turizam, nešto malo gradnja i tako... djeca, obaveze, obitelj. Uglavnom, nema puno slobodnog vremena, što je najbitnije", govori Renato Sulić.

Bilo je vremena, pogotovo za vrijeme korone. Nekako sam se, kad sam se vratio, snašao u garaži i rekao 'idemo raditi'. Većinu tih stvari stvarno sam napravio sam, odnosno napravili smo, supruga je tu bila idejni začetnik. Nađeš nešto na Pinterestu, pa pokušaš to napraviti. Renato Sulić u 'Maksanovom korneru' za Karijeru nakon karijere.

Otac četvero djece, Renato Sulić je sada u potpunosti posvećen obitelji, nadoknađujući vrijeme koje je kao profesionalni sportaš provodio na putovanjima. Imanje u Gorskom kotaru, koje iznajmljuje, postalo je njegov novi projekt, ali i utočište.

"To je bio super potez. Vratio sam se u srce korone, a nakon toga sve ovo što se događalo... bio je to težak period za završiti karijeru. Imanje gore iziskuje stvarno jako puno vremena da se održava i u početku sam bio skroz posvećen tome", objašnjava Sulić.

Od Pinteresta do unikatnog namještaja: 'Većinu tih stvari stvarno sam napravio sam'

Ono što posebno iznenađuje jest Sulićev skriveni talent. Na pitanje je li istina da je sam izradio veći dio namještaja u svojoj raskošnoj drvenoj kući s jacuzzijem i wellnessom, Sulić je skromno potvrdio.

"Dobro, ne nekih velikih ormara, ali jako puno detalja jest. Od lustera, stolova, ormarića i takvih stvari... da, doslovno sam, uz pomoć prijatelja i nekih alata", priča Sulić.

Ova vještina nije došla niotkuda. Sulić ističe kako je od malih nogu navikao na rad, pomažući ocu u automehaničarskoj radionici. Ipak, njegove prijatelje i danas iznenadi kada vide bivšeg sportaša s alatom u rukama.

"Neki prijatelji se iznenade. Kreneš nešto raditi, a oni kažu: 'Nemoj ti, ti si rukometaš'. A onda kad vide da mogu, shvate da se u svemu mogu snaći", kroz smijeh govori Sulić.

Razočaranje sustavom: 'Ispalio bih da sam morao ostati'

Mnogi se pitaju zašto čovjek takvog iskustva i karaktera nije ostao u rukometu, bilo kao trener ili sportski djelatnik. Sulić je i na to dao brutalno iskren odgovor. Nakon kratkog pokušaja da pomogne u riječkom Zametu, brzo je shvatio da to nije za njega.

"Shvatio sam da to nije za mene. Ja sam bio dosta discipliniran, imao sam svoje ciljeve i znao sam kako doći do njih. U ovom trenutku kod nas jednostavno sustav ne funkcionira i jako je teško raditi, ne samo u sportu, nego i u ostalim segmentima", objašnjava Sulić svoje razloge za odmak.

Nije se mogao pronaći u okruženju u kojem, kako kaže, stvari ne funkcioniraju i gdje su na scenu stupile neke nove generacije s drugačijim pristupom.

"Vjerojatno bih, što se kaže, 'ispalio' da sam morao ostati. Stvari ne funkcioniraju, a došle su i neke druge generacije. Jednostavno sam se odlučio da to nije za mene i maknuo sam se iz svega toga", zaključio je Sulić.

Tako danas, umjesto da se bori s vjetrenjačama u sportskom sustavu, Renato Sulić svoju energiju, disciplinu i kreativnost ulaže u obitelj i stvaranje opipljivih vrijednosti, daleko od svjetla reflektora koja su ga pratila cijelu karijeru.