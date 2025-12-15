Neymar pokušao biti neprimijećen pa su su svi zurili u njega, pazite što je stavio na sebe

Dok blagdanska atmosfera obuzima New York, jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice, Neymar Jr., odlučila je iskoristiti nekoliko slobodnih dana za opuštanje. No, njegov pokušaj da prođe nezapaženo ulicama Velike Jabuke pretvorio se u modnu vijest dana.

Pokušaj anonimnosti koji je privukao sve poglede

Neymar je 14. prosinca 2025. viđen u društvu svoje djevojke Brune Biancardi, no njegov identitet isprva je bio skriven. Brazilac je pokušao proći "inkognito" noseći ljubičastu skijašku masku, popularnu balaklavu, koja mu je prekrivala gotovo cijelo lice. Međutim, ostatak njegove odjevne kombinacije bio je sve samo ne diskretan.

Nosio je jarko ružičastu Louis Vuitton jaknu čija se vrijednost procjenjuje na više od 3.800 €, što je njegovu misiju anonimnosti učinilo gotovo nemogućom. Iako je njegova djevojka na društvenim mrežama objavila "Conseguimos!" (Uspjeli smo!), iluzija nije dugo trajala.

Upadljivi dizajnerski komad privukao je pažnju, a nakon što je skinuo masku, obožavatelji su ga brzo prepoznali.

Razlog njegovog boravka u New Yorku je odmor prije planirane operacije koljena. Naime, nogometaš se mora podvrgnuti korekciji meniskusa kako bi ubrzao oporavak i bio spreman za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Duga povijest ekstravagantnih izdanja

Ovaj njujorški modni izlet na adventu samo je posljednji u nizu Neymarovih ekstravagantnih modnih odabira. Njegova modna povijest prepuna je smjelih eksperimenata.

U prošlosti je iznenadio kombinacijom trapera na traper, upotpunjenom maramom s paisley uzorkom, odajući počast stilu repera s početka 2000-ih. Jednom je prilikom u rodnom Brazilu nosio potpuno crveno odijelo s kratkim hlačama umjesto hlačama, upareno s Giuseppe Zanotti mokasinkama, zaradivši nadimak "ljetni Djed Mraz".

