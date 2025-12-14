Luka odigrao dobru utakmicu, upisao predasistenciju, ali njegov Milan je kiksao

AC Milan je pred domaćom publikom odigrao neriješeno 2-2 protiv Sassuola u 15. kolu talijanskog prvenstva, ali je svejedno zasjeo na vrh tablice.

Milan je preuzeo prvo mjesto s 32 boda, ali bi ih mogli prestići aktualni prvaci Napoli koji imaju utakmicu i bod manje, te Inter, koji ima 30 bodova.

Utakmica je za Rossonere počela loše i završila jednako loše. Primili su gol u 13. minuti preko Ismaela Konea, a na 2-2 je izjednačio Armand Laurienté (77). U međuvremenu, momčad Massimiliana Allegrija izjednačila je, a zatim i povela, pogocima 19-godišnjeg belgijskoga braniča Davida Bartesaghija (34, 48).

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan, najbolje je ocijenjen igrač svoje ekipe prema Sofascoreu nakon dvostrukog strijelca Bartesaghija. Luka je počeo akciju koja je dovela do prvog gola Milana.

