Uživajte ponovno u osječkom tjednu 'Večere za 5'!

Prvi dan kuhao je Antonio Kovačević koji je u Črnkovcima ugostio Kseniju Menkovsku, Ružu Sekeraš, Damira Harkanovca i Mladena Glavaša.

Šumarski tehničar po struci Antonio Kovačević prijavio se u 'Večeru za 5' kako bi pokazao svoje kulinarsko umijeće. Najdraža mu je slavonska hrana, a najdraže jelo kotlovina.

Za sebe bi rekao da je jednostavna osoba, da nije kritičar i da voli sve što vole mladi, u slobodno vrijeme se bavi nogometom, a voli i otići na Dravu s društvom.

Foto: Rtl

Drugi dan kandidate će ugostiti Ksenija Menkovska, mentorica estradnog pjevanja, koju gledatelji pamte iz showa 'Ljubav je na selu'. Pedesetosmogodišnja frizerka po struci preferira jednostavnu hranu te bosansku i makedonsku kuhinju.

Smatra da joj je najveća vrlina u kuhanju brzina koju je morala steći kako bi uz posao i četvero djece stigla sve odraditi, a kao manu je izdvojila to da nekada previše začini hranu.

Foto: Rtl

Građevinski radnik Damir Harkanovac kuhat će treći dan osječkog tjedna 'Večere za 5'. U show se prijavio jer voli kuhati i želi upoznati nove ljude.

Za sebe kaže da je smirena i komunikativna osoba koja voli timski rad. Obožava domaću kuhinju, a jelo koje najčešće sprema, ujedno i njemu omiljeno, je čobanac.

Foto: Rtl

Četvrti dan za svoje protukandidate kuhat će Mladen Glavaš. Po struci vozač, Mladen se bavi restauracijom i prodajom antikviteta, a u show se prijavio jer voli izazove, komunikativan je i voli se družiti.

On također preferira domaću i tradicionalnu kuhinju i najčešće priprema čobanac.

Foto: Rtl

Osječki tjedan zatvorit će najstarija kandidatkinja – umirovljenica Ruža Sekeraš. Ruža je komunikativna i aktivna, voli zabave i fešte i aktivna je u domu za umirovljenike, u kojem i živi.

Voli vrtlariti i raditi kolače, a u show se prijavila na nagovor snahe, ali i kako bi upoznala nove ljude, družila se i kuhala za druge.

Foto: Rtl

